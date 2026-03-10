حريق في منشأة بمجمع الرويس الصناعي بأبو ظبي

وطنا اليوم:قال مكتب أبو ظبي الإعلامي إن الجهات المختصة في الإمارة تتعامل مع نشوب حريق في إحدى المنشآت ضمن مجمع الرويس الصناعي، ناجم عن استهداف بالطائرات المسيرة، دون تسجيل إصابات حتى الآن.

وأهابت الجهات المختصة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

وقبل قليل، قالت وزارة الدفاع الإماراتية، إن الدفاعات الجوية تتعامل حالياً، مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأكدت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.