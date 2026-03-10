بنك القاهرة عمان
هل يكتب عمر مرموش نهاية أسطورة محمد صلاح في إنجلترا

60 دقيقة ago
وطنا اليوم:أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي عن صدام ناري ومبكر يجمع بين فريقي مانشستر سيتي وليفربول.
فلا تتجه الأنظار فقط إلى قمة المدربين والصراع التكتيكي المحكم بين الإسباني بيب غوارديولا والهولندي آرني سلوت، بل هناك قمة أخرى استثنائية وتاريخية ستُلعب أحداثها داخل المستطيل الأخضر.
إنها مواجهة مصرية خالصة ستخطف كل الأضواء وتأسر القلوب، بين الملك المتربع على عرش المجد منذ سنوات طوال، محمد صلاح، والوريث الشرعي القادم بقوة الصاروخ، عمر مرموش.
لا تكمن الفكرة هنا في كون هذه المباراة مجرد 90 دقيقة نلعبها في بطولة الكأس المحلية الأقدم تاريخيًّا، بل إنها تحولت فعليًّا إلى معركة حقيقية لإثبات الذات. 
في الآونة الأخيرة، ومع خفوت نجم صلاح نسبيًّا أو تذبذب أرقامه التهديفية المعتادة مع ليفربول، نشهد في المقابل انفجارًا كرويًّا وتوهجًا غير عادي لمرموش بقميص السيتي. 
يحاول مرموش جاهدًا إثبات أنه النجم الأول لمصر حاليًّا في الملاعب الإنجليزية، وأنه بات مستعدًّا لاستلام الراية وسحب البساط بمهارة واقتدار من تحت أقدام الملك المتوج.
تحمل هذه المواجهة شرارة تنافسية كبرى، وهناك عوامل رئيسة تشعل حرب إثبات الوجود الكروية بين صلاح ومرموش في تلك الليلة المرتقبة:

طموح مرموش لتأكيد أحقيته
يلعب عمر بدافع جبار لإثبات أن تألقه مع عملاق أوروبي مثل مانشستر سيتي ومزاحمته لأكبر أندية أوروبا ليس مجرد صدفة عابرة أو ضربة حظ، وأنه يستحق مكانه الأساسي وسط كبار القارة العجوز، وأن المباريات المعقدة هي التي تصنع أساطير جديدة حقًّا.

غيرة صلاح الكروية والدفاع عن التاج
من المستحيل أن يسمح كبرياء مو بالتنازل عن تاجه بسهولة ودون قتال. يمتلك صلاح غيرة النجوم ورغبة شرسة في الحفاظ على مكانته كأفضل محترف مصري.
ولن يقبل أبدًا أن يخطف أحدهم منه الكاميرا والأضواء، خصوصًا إذا كان هو ومواطنه في قمة كروية تجمعهما وجهًا لوجه.

صراع إثبات الذات أمام الجماهير المصرية
سيتابع الشارع الرياضي المصري والعربي هذه المباراة خصوصا من أجل هذه الملحمة الوطنية الخالصة. ستكون المقاهي ممتلئة عن آخرها لمشاهدة من سيتفوق؛ ما يضع ضغطًا نفسيًّا كبيرًا وعبئًا ثقيلًا على اللاعبين ليثبت كل منهما أنه الرقم الأهم في قلوب وعقول المصريين.

استغلال القمة كرسالة تحذيرية
يعد التألق في قمة كروية بهذا الحجم بمثابة إعلان سيطرة تامة. من سيفرض كلمته ويسجل أو يصنع أهدافًا، سيستغل المباراة كرسالة إنذار شديدة اللهجة لباقي المنافسين في إنجلترا، يقول فيها صراحةً وبصوت مسموع: أنا هنا، وأنا الأفضل دائمًا.
في النهاية، يأتي صدام ليفربول ومانشستر سيتي هذه المرة بنكهة الفراعنة الساحرة.. فهل يكتب مرموش بداية النهاية لأسطورة صلاح، أم سيرد الملك في الملعب ويؤكد للجميع أن العرش لا يزال ملكه حصرًا؟


