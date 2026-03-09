هروب 5 لاعبات إيرانيات في أستراليا.. وترامب يطالب بمنح المنتخب اللجوء

وطنا اليوم:طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب (79 عاماً) من أستراليا منح اللجوء إلى لاعبات منتخب إيران اللواتي شاركن مؤخراً في بطولة كأس آسيا لكرة القدم للسيدات في أستراليا، ورفضن أداء النشيد الوطني في المباراة الافتتاحية أمام كوريا الجنوبية، وخسرنها بنتيجة 0-3، قبل أن يتغيّر الوضع في الجولة الثانية والثالثة، مع العودة لتأدية النشيد.

وكتب ترامب على حسابه في “تروث سوشيل” اليوم الاثنين: “ترتكب أستراليا خطأً إنسانياً فادحاً بالسماح لمنتخب إيران لكرة القدم للسيدات بالعودة إلى إيران، إذ من المرجح أن يُقتلن. لا تفعل ذلك يا سيادة رئيس الوزراء (أنتوني ألبانيزي)، امنحهن اللجوء. ستستقبلهن الولايات المتحدة إن لم تفعل أنت. شكراً لاهتمامكم بهذه المسألة. الرئيس دونالد ترامب”.

وكانت مصادر عدّة قد أفادت لهيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) أن خمس لاعبات من منتخب إيران خشين من تعرّضهن للاضطهاد عند عودتهن إلى طهران، ليُغادرن مقرّ إقامة الفريق في منطقة غولد كوست، في ظل سعيهن للحصول على اللجوء في أسترليا، خاصة أنّ المعلق محمد رضا شهبازني وصفهنّ بـ”الخائنات للوطن” على التلفزيون الإيراني الرسمي.

وكشف المصدر عينه أن اللاعبات اللواتي طلبن اللجوء هن: فاطمة باسندده، وزهرة غانبري، وزهرة سربلي، وعاطفة رمضان زاده، ومنى حمودي، وصرّح أحد أفراد عائلة إحدى اللاعبات على إثرها، بعد الاتفاق على عدم ذكر اسمه، ونشطاء من الجالية الإيرانية الأسترالية لهيئة الإذاعة الأسترالية، أن اللاعبات تمكنّ من الإفلات من حراس الفريق، وأن الشرطة في كوينزلاند توفر لهنّ الحماية.

وقال أحد أفراد عائلة إحدى اللاعبات: “أريد أن أقبّل أيدي كل من ساعدني، وأنا أقدر تضحياتكم. خمس منهنّ غادرن الفريق للبقاء. أدعو الله أن تعدن جميعاً إلى إيران حرة قريباً”. واستغل ابن شاه إيران، رضا بهلوي، القضية وكتب عبر إنستغرام: “أُبلغنا بأنّ 5 لاعبات من المنتخب الإيراني لكرة القدم للسيدات قد غادرن معسكر تدريب الفريق، الرياضيات الخمس الشجاعات، الموجودات حالياً في مكان آمن، أعلن انضمامهنّ إلى ثورة الأسد والشمس الوطنية الإيرانية، لقد حصلن على اللجوء بنجاح في أستراليا”.