الأردن يعزي باستشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية

وطنا اليوم:أعربت المملكة الاردنية الهاشمية اليوم الاثنين، عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية إثر سقوط طائرة عمودية بسبب عطل فني أثناء أداء واجبهم الوطني.

‏وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن ووقوفه الكامل مع حكومة وشعب الإمارات الشقيقة في هذا المصاب الأليم، معربة عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الشهيدين.