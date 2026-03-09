بنك القاهرة عمان
بشكل مفاجئ.. إلغاء زيارة المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر إلى إسرائيل

3 ساعات ago
وطنا اليوم:ألغى المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر زيارتهما إلى إسرائيل، والتي كانت مقررة غدا الثلاثاء، بالتزامن مع استمرار العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ورد طهران العسكري عليه.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية، الاثنين: “ألغى ويتكوف وكوشنر زيارتهما التي كانت من المقررة إلى إسرائيل غدا”.
ولم توضح القناة الإسرائيلية أسباب إلغاء الزيارة.
وكان من المقرر أن تكون هذه الزيارة الأولى لمسؤولين أمريكيين كبار إلى إسرائيل منذ بداية الحرب على إيران، إذ كان على جدول أعمالهما لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ولم يصدر عن جهات رسمية من الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل تعقيب على ما أوردته القناة.
ومنذ 28 فبراير/ شباط تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانًا عسكريًا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.
وتستهدف إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفه بـ”مصالح أمريكية” في دول الخليج العربي والأردن والعراق، غير أن بعضها تسبب بقتلى وجرحى وبأضرار بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة.


