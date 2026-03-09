بنك القاهرة عمان
7 شهداء و17 مصابا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الاثنين، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة ، خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 شهداء و 17 مصابا.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي حول التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء 648 فيما المصابين 17,728 بينما إجمالي حالات الانتشال 755.
وبخصوص الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 قالت الوزارة إن العدد التراكمي للشهداء 72,133 بينما الإصابات 171,826.


