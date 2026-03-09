بنك القاهرة عمان
تركيا تعلن نشر مقاتلات إف 16 وأنظمة دفاع جوي في شمال قبرص

ساعتين ago
وطنا اليوم:أعلنت تركيا، الإثنين، نشر 6 طائرات مقاتلة من طراز “إف 16” وأنظمة دفاع جوي في جمهورية شمال قبرص التركية.
وقال بيان لوزارة الدفاع التركية: “في إطار النهج المرحلي لتعزيز أمن جمهورية شمال قبرص التركية في ضوء التطورات الأخيرة في منطقتنا، تم نشر 6 طائرات مقاتلة من طراز (إف 16) وأنظمة دفاع جوي في جمهورية شمال قبرص التركية اعتبارا من اليوم (الإثنين)”.
وأضاف البيان: “سيستمر اتخاذ تدابير إضافية بناء على التطورات اللاحقة، إذا كان ذلك ضروريا”.
وكانت مصادر إعلامية أشارت في وقت سابق، إلى أن ⁠تركيا تعتزم نشر 6 ‌مقاتلات “إف 16” ​في ⁠جمهورية شمال قبرص التركية.
و​نقلت قناة “إن تي في” التلفزيونية التركية عن مسؤول ‌في هيئة الطيران ‌المدني ‌بجمهورية شمال قبرص التركية الانفصالية، ‌أن هدف الخطوة “تعزيز الدفاعات هناك”


