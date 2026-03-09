تركيا تعلن نشر مقاتلات إف 16 وأنظمة دفاع جوي في شمال قبرص

وطنا اليوم:أعلنت تركيا، الإثنين، نشر 6 طائرات مقاتلة من طراز “إف 16” وأنظمة دفاع جوي في جمهورية شمال قبرص التركية.
وقال بيان لوزارة الدفاع التركية: “في إطار النهج المرحلي لتعزيز أمن جمهورية شمال قبرص التركية في ضوء التطورات الأخيرة في منطقتنا، تم نشر 6 طائرات مقاتلة من طراز (إف 16) وأنظمة دفاع جوي في جمهورية شمال قبرص التركية اعتبارا من اليوم (الإثنين)”.
وأضاف البيان: “سيستمر اتخاذ تدابير إضافية بناء على التطورات اللاحقة، إذا كان ذلك ضروريا”.
وكانت مصادر إعلامية أشارت في وقت سابق، إلى أن تركيا تعتزم نشر 6 مقاتلات “إف 16” في جمهورية شمال قبرص التركية.
ونقلت قناة “إن تي في” التلفزيونية التركية عن مسؤول في هيئة الطيران المدني بجمهورية شمال قبرص التركية الانفصالية، أن هدف الخطوة “تعزيز الدفاعات هناك”
