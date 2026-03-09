ارتفاع عدد القتلى الأميركيين في الحرب إلى 8

وطنا اليوم:أعلنت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم”، امس الأحد، وفاة جندي من الحرس الوطني الأميركي في الكويت، ليرتفع عدد القتلى العسكريين الأمريكيين في الحرب إلى 8.

وقالت سنتكوم في منشور على حسابها في منصة “توفي جندي من الحرس الوطني الأميركي في الكويت يوم 6 مارس إثر حادثة صحية طارئة. ويجري التحقيق حاليًا في سبب الوفاة”.

وأضافت “للمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة مكتب الحرس الوطني الأميركي”.

وبهذا يرتفع عدد القتلى الأميركيين منذ بداية الهجمات الأميركية الإسرائيلية المشتركة على إيران، إلى 8 قتلى.

وكان الجيش الأميركي أعلن، أمس الأحد، وفاة جندي متأثرا بجروح أُصيب بها خلال هجوم إيراني استهدف القوات الأميركية في السعودية مطلع مارس.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان إن “جنديا أميركيا توفي الليلة الماضية متأثرا بجروحه التي أُصيب بها خلال الهجمات الأولى التي شنها النظام الإيراني في أنحاء الشرق الأوسط”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أشرف، السبت، على مراسم قصيرة على مدرج قاعدة دوفر الجوية لإعادة جثامين الجنود الأميركيين الستة الذين قتلوا في الحرب على إيران.

وكان العناصر الستة الذين قتلوا في أعقاب شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب ضد إيران، جنود احتياط تم نشرهم في الكويت، وكانوا تابعين لقيادة الدعم 103 التي تتخذ من دي موين بولاية أيوا مقرا لها.