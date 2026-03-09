بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

إنذار إسرائيلي بإخلاء مناطق بالضاحية الجنوبية لبيروت

ساعتين ago
إنذار إسرائيلي بإخلاء مناطق بالضاحية الجنوبية لبيروت

وطنا اليوم:أنذر الجيش الإسرائيلي سكان الضاحية الجنوبية لبيروت بإخلاء مواقع محددة تمهيدا لضربات مرتقبة سيشنها على تلك المناطق.
وقال الجيش الإسرائيلي: “سنستهدف خلال ساعات بنى تحتية تابعة لجمعية القرض الحسن المرتبطة بتمويل حزب الله”.
وأضاف: “على سكان الضاحية الجنوبية لبيروت إخلاء منازلهم وفق مسارات الإخلاء المعلنة قبيل استهدافها”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:06

البريد الأردني الطرود البريدية وطرود التجارة الإلكترونية تعمل بشكل اعتيادي وطبيعي

13:04

مشوقة يسأل عن ارتفاع نسب التدخين وكلفة الفاتورة العلاجية بسببه وطرق محاربته

13:02

مقتل شخصين إثر سقوط صاروخ إيراني على وسط إسرائيل

12:50

الخارجية تتابع إصابة أردنيَّيْن نتيجة وقوع شظايا خلال اعتداءات إيرانية على الإمارات

12:44

الجمعيات الخيرية في الغور الشمالي أمام تحدي تزايد أعداد طالبي المساعدات

12:19

وفيات الاثنين 9-3-2026

12:13

عمرو الليثي يفجر مفاجأة عن عادل إمام.. مذكراته في عمل تلفزيوني

12:05

7 شهداء و17 مصابا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

12:01

الأردن.. 28 إجراء عسكريا وأمنيا خلال 10 أيام من اعتداءات إيران

11:56

البيت الدائم: الجامعة الأم

11:52

أبوظبي.. إصابة شخصين أردني ومصري جراء شظايا اعتراض مقذوفات إيرانية

11:42

ماذا سيحدث لأسواق الطاقة العالمية إذا أعلنت دول الخليج القوة القاهرة ؟

وفيات
وفيات الاثنين 9-3-2026وفيات الأحد 8-3-2026وفيات الجمعة 6-3-2026وفاة أكبر معمر في الطفيلة عن أكثر من 100 عاموفيات الخميس 5 – 3 – 2026