إنذار إسرائيلي بإخلاء مناطق بالضاحية الجنوبية لبيروت

وطنا اليوم:أنذر الجيش الإسرائيلي سكان الضاحية الجنوبية لبيروت بإخلاء مواقع محددة تمهيدا لضربات مرتقبة سيشنها على تلك المناطق.

وقال الجيش الإسرائيلي: “سنستهدف خلال ساعات بنى تحتية تابعة لجمعية القرض الحسن المرتبطة بتمويل حزب الله”.

وأضاف: “على سكان الضاحية الجنوبية لبيروت إخلاء منازلهم وفق مسارات الإخلاء المعلنة قبيل استهدافها”