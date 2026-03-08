” مساواة” تطلق مبادرتها المجتمعية “أنتِ القصة” من محافظة مادبا

وطنا اليوم – احتفاءً باليوم العالمي للمرأة، أطلقت مؤسسة “مساواة للتدريب وحقوق الإنسان” مبادرتها المجتمعية الجديدة “أنتِ القصة”، وذلك وفاءً للأيادي التي تبني وتعطي بصمت في أرجاء الوطن، وتأكيداً على دور المرأة الأردنية كركيزة أساسية في التنمية.

تهدف مبادرة “أنتِ القصة” إلى تسليط الضوء على رائدات العمل التطوعي في محافظة مادبا، اللواتي قدمن نماذج استثنائية في التنمية المجتمعية، إيماناً من “مساواة” بأن التغيير الحقيقي يبدأ من القاعدة الشعبية ومن قلب المحافظات. وفي هذه النسخة، يتشرف مركز “مساواة” بتكريم الدكتورة نهى نحاس؛ تقديراً لمسيرتها الملهمة وعطائها الموصول في ميادين العمل التطوعي.

تُعد الدكتورة نحاس نموذجاً يُحتذى به في محافظة مادبا، بفضل إسهاماتها النوعية في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرصها الدائم على دمجهم في المجتمع وضمان وصولهم إلى حقوقهم الأساسية، فضلاً عن دورها الفاعل في نشر الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، مما جعل من إسهاماتها بصمةً فارقة ومؤثرة في دفع عجلة التنمية المجتمعية في مدينتها.

إن تكريم الدكتورة نهى نحاس يمثل احتفاءً بقيم البذل التي تمثلها، ورسالة شكر وتقدير لكل امرأة أردنية جعلت من التطوع نهج حياة، ومن العطاء عنواناً لرفعة المجتمع. إنها قصة نجاح، وقصة إنسانية.. لأن كل سيدة معطاءة في هذا الوطن هي “القصة” التي تستحق أن تروى.

من جانبها، أكدت الدكتورة هبة حدادين، المديرة العامة لمؤسسة “مساواة للتدريب وحقوق الإنسان”، أن اختيار الدكتورة نهى نحاس لتكون بطلة هذه النسخة من المبادرة يأتي تقديراً لنموذجها المتميز في العطاء الذي يتجاوز التوقعات. وأشارت حدادين إلى أن مبادرة “أنتِ القصة” ليست مجرد تكريم، بل هي منصة وطنية تهدف إلى استنطاق قصص النجاح الخفية في محافظاتنا، وتحويلها إلى نماذج ملهمة للأجيال القادمة.