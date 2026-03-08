بنك القاهرة عمان
” مساواة” تطلق مبادرتها المجتمعية “أنتِ القصة” من محافظة مادبا

20 دقيقة ago
” مساواة” تطلق مبادرتها المجتمعية “أنتِ القصة” من محافظة مادبا
وطنا اليوم – احتفاءً باليوم العالمي للمرأة، أطلقت مؤسسة “مساواة للتدريب وحقوق الإنسان” مبادرتها المجتمعية الجديدة “أنتِ القصة”، وذلك وفاءً للأيادي التي تبني وتعطي بصمت في أرجاء الوطن، وتأكيداً على دور المرأة الأردنية كركيزة أساسية في التنمية.
تهدف مبادرة “أنتِ القصة” إلى تسليط الضوء على رائدات العمل التطوعي في محافظة مادبا، اللواتي قدمن نماذج استثنائية في التنمية المجتمعية، إيماناً من “مساواة” بأن التغيير الحقيقي يبدأ من القاعدة الشعبية ومن قلب المحافظات. وفي هذه النسخة، يتشرف مركز “مساواة” بتكريم الدكتورة نهى نحاس؛ تقديراً لمسيرتها الملهمة وعطائها الموصول في ميادين العمل التطوعي.
تُعد الدكتورة نحاس نموذجاً يُحتذى به في محافظة مادبا، بفضل إسهاماتها النوعية في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرصها الدائم على دمجهم في المجتمع وضمان وصولهم إلى حقوقهم الأساسية، فضلاً عن دورها الفاعل في نشر الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، مما جعل من إسهاماتها بصمةً فارقة ومؤثرة في دفع عجلة التنمية المجتمعية في مدينتها.
إن تكريم الدكتورة نهى نحاس يمثل احتفاءً بقيم البذل التي تمثلها، ورسالة شكر وتقدير لكل امرأة أردنية جعلت من التطوع نهج حياة، ومن العطاء عنواناً لرفعة المجتمع. إنها قصة نجاح، وقصة إنسانية.. لأن كل سيدة معطاءة في هذا الوطن هي “القصة” التي تستحق أن تروى.
من جانبها، أكدت الدكتورة هبة حدادين، المديرة العامة لمؤسسة “مساواة للتدريب وحقوق الإنسان”، أن اختيار الدكتورة نهى نحاس لتكون بطلة هذه النسخة من المبادرة يأتي تقديراً لنموذجها المتميز في العطاء الذي يتجاوز التوقعات. وأشارت حدادين إلى أن مبادرة “أنتِ القصة” ليست مجرد تكريم، بل هي منصة وطنية تهدف إلى استنطاق قصص النجاح الخفية في محافظاتنا، وتحويلها إلى نماذج ملهمة للأجيال القادمة.
وأضافت حدادين: “نحن في ‘مساواة’ نؤمن بأن كل امرأة في هذا الوطن تحمل قصة كفاح، وإنجازاً يستحق التقدير؛ لذا اخترنا أن نبدأ من مادبا، مدينة التاريخ والجمال، لنقول لكل سيدة معطاءة: أنتِ القصة التي تستحق أن تروى، وأنتِ المحرك الأساسي لأي تنمية مستدامة نطمح إليها”.

