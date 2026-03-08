إسرائيل تبدأ تنفيذ عملية إجلاء مواطنيها من الإمارات

وطنا اليوم:أعلنت وزارة النقل الإسرائيلية عن مخطط عملية “لبؤات الخليج” لإجلاء الإسرائيليين العالقين في الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع شركات طيران إماراتية مثل “فلاي دبي”.

وسيتم نقل العائلات التي لديها أطفال أو حالات إنسانية مباشرة إلى إسرائيل عبر رحلتي إنقاذ خاصتين. أما باقي الإسرائيليين، فيتم نقلهم إلى العاصمة اليونانية أثينا كمحطة انتقالية.

جاء المخطط وسط تعطيل الرحلات التجارية بسبب التصعيد الإيراني في الخليج، حيث أجلت إسرائيل جزئيا موظفي سفارتها في الإمارات سابقا.

وتبدأ الرحلات الأولى بنحو 50 راكبا، مع إمكانية زيادة العدد تدريجيا حسب إدارة المخاطر، ويهبطون في مطار بن غوريون.

وكانت وسائل إعلام عبرية كشفت بوقت سابق، أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو طلب من رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد خلال اتصال هاتفي يوم السبت الموافقة على خطة وزيرة النقل ميري ريغيف لتسيير رحلات جوية استثنائية من الإمارات إلى إسرائيل، لإعادة المواطنين العالقين وسط الحرب مع إيران.