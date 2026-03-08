بنك القاهرة عمان
58 دقيقة ago
تحركات طائرات عسكرية أمريكية تثير تساؤلات حول نقل منظومات باتريوت للشرق الأوسط

وطنا اليوم:تم رصد طائرات نقل عسكرية أمريكية تصل وتغادر قاعدة في كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، مما أثار تكهنات بنقل أصول للشرق الأوسط مع تصاعد الصراع مع إيران.
ووفقا لموقع تتبع الرحلات الجوية “Flightradar24″، هبطت طائرات نقل أمريكية من طرازي “C-5″ و”C-17” في قاعدة “أوسان” الجوية في مدينة “بيونغتيك”، جنوب سيئول، منذ أواخر الشهر الماضي، وغادرت بين الأربعاء والسبت.
ووصلت طائرتان على الأقل من طراز “C-5” إلى القاعدة الجوية في أواخر فبراير، وشوهدتا تغادران في يومي 28 فبراير و2 مارس، بينما غادرت طائرات من طراز “C-17” بين يوم 3 ويوم 7 مارس، وتأكد أن ست طائرات منها متجهة إلى “أنكوراج” في “ألاسكا”.
وكانت طائرات “C-17” تتوقف بانتظام في القاعدة الأمريكية الرئيسية لنقل الأصول والأفراد الأمريكيين، ولكن يبدو أن وصول طائرات “C-5” أمر نادر الحدوث.
وأثارت هذه الخطوة الأخيرة تكهنات بأن القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية قد تكون تستعد لنقل أنظمة الدفاع الصاروخي “باتريوت”، حيث من المعروف أنها نقلت مؤخرا بعض بطاريات “باتريوت” إلى قاعدة “أوسان” الجوية من قواعد أمريكية أخرى.
وقد تم نشر بطاريتين من صواريخ “باتريوت” في الشرق الأوسط في يونيو من العام الماضي عندما نفذت واشنطن عمليات كبرى استهدفت المنشآت النووية في طهران، قبل أن تعود إلى كوريا الجنوبية في أكتوبر.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الطائرات تحمل أنظمة صاروخية أو وجهتها بالضبط، لكن توقيت الرحلة أثار تكهنات بأنها قد تكون متجهة إلى الولايات المتحدة أو الشرق الأوسط.
وقالت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية إنها لا تعلق على نقل أو تحريك أصولها لأسباب تتعلق بأمن العمليات، بينما قالت وزارة الدفاع في سيئول إنه من غير المناسب التعليق على عمليات القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية


