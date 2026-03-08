بنك القاهرة عمان
بعثة الحسين إربد تصل عمان برفقة يزن النعيمات وعلي علوان

ساعتين ago
وطنا اليوم:وصلت إلى عمان اليوم بعثة فريق نادي الحسين اربد لكرة القدم قادمة من مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، بعد رحلة عودة برية.
وكانت بعثة الفريق قد غادرت دولة قطر متوجهة إلى مدينة الدمام، حيث وصلت الجمعة ، قبل أن تواصل رحلتها اليوم إلى الأردن.
وضمت الرحلة لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم يزن النعيمات وعلي علوان، إلى جانب عدد من لاعبي اتحاد المبارزة الأردني الذين رافقوا البعثة خلال رحلة العودة.
وكان نادي الحسين إربد، أعلن عبر منصاته الرسمية تفاصيل رحلة عودة البعثة، مؤكدًا مواصلة اطلاع جماهيره على أي مستجدات تتعلق بالفريق


