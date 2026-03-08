4 شهداء وإصابة 10 في غارة إسرائيلية على فندق وسط بيروت

وطنا اليوم:أعلن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين في غارة إسرائيلية فجر اليوم الأحد على فندق وسط العاصمة بيروت.

وكان الطيران الاسرائيلي، استهدف غرفة في فندق رمادا في منطقة الروشة في بيروت بصاروخ، ما أدى إلى استشهاد 4 وإصابة 10 آخرين واندلاع حريق في الفندق