بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

4 شهداء وإصابة 10 في غارة إسرائيلية على فندق وسط بيروت

3 ساعات ago
4 شهداء وإصابة 10 في غارة إسرائيلية على فندق وسط بيروت

وطنا اليوم:أعلن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين في غارة إسرائيلية فجر اليوم الأحد على فندق وسط العاصمة بيروت.
وكان الطيران الاسرائيلي، استهدف غرفة في فندق رمادا في منطقة الروشة في بيروت بصاروخ، ما أدى إلى استشهاد 4 وإصابة 10 آخرين واندلاع حريق في الفندق


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:05

وفيات الأحد 8-3-2026

12:01

لذلك ينبغي أن يبلغ معدلُ العائدِ على ما تبقى من موجوداتِ الصندوق ١٣٪؜ سنوياً

11:58

تأكيد أردني فلسطيني لبناني سعودي على رفض الاعتداءات الإيرانية

11:38

تحركات طائرات عسكرية أمريكية تثير تساؤلات حول نقل منظومات باتريوت للشرق الأوسط

11:33

حسّان يبحث مع شركات الملاحة والشحن تعزيز سلاسل التوريد في ظل الأوضاع الإقليمية

11:30

‏الصفدي يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية لبحث الاعتداءات الإيرانية

11:23

عمان الأهلية تهنىء كلية الاداب والعلوم بإنجازها إعتماد الجامعة كأول مركز دولي لاختبار TOCFL للغة الصينية في الشرق الأوسط

11:21

في يوم المرأة العالمي.. رئيس جامعة فيلادلفيا يشيد بعطاء الأكاديميات والإداريات

11:18

33 قتيلا جراء قصف بمسيّرتين على سوقين في السودان

11:13

حماية المستهلك: ارتفاعات غير مبررة على اسعار الخضار والدجاج واللحوم

10:58

خسائر الشرطة الإيرانية.. تقديرات عن جثث بالآلاف تحت الأنقاض

10:53

بعثة الحسين إربد تصل عمان برفقة يزن النعيمات وعلي علوان

وفيات
وفيات الأحد 8-3-2026وفيات الجمعة 6-3-2026وفاة أكبر معمر في الطفيلة عن أكثر من 100 عاموفيات الخميس 5 – 3 – 2026وفيات الاربعاء 4-3-2026