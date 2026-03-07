نقابة الجيولوجيين الأردنيين تقيم حفل الإفطار الرمضاني السنوي في فندق الفنار بالاس بعمان

وطنا اليوم – أقامت نقابة الجيولوجيين الأردنيين حفل الإفطار الرمضاني السنوي في فندق الفنار بالاس بعمان بحضور نقيبها الجيولوجي السيد خالد الشوابكه وأعضاء مجلسها وهيئتها العامة وعائلاتهم والمدعوين كما حضر الحفل ضيف الشرف سعادة النائب الدكتور محمد الرعود.

والقى النقيب الشوابكة كلمة فيما يلي نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أصحاب العطوفة والسعادة

السادة الضيوف الكرام

الزميلات والزملاء الأعزاء

شركاؤنا في القطاعين العام والخاص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك، شهر

الرحمة والمغفرة والتكافل.

يسعدني باسمي وبالإنابة عن مجلس نقابة الجيولوجيين الأردنيين، أن أرحب بكم في هذا الإفطار الرمضاني المبارك، الذي يجمعنا على مائدة الخير في أجواء إيمانية تعزز معاني الأخوة المهنية، وترسخ قيم الشراكة والتكامل بين النقابة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، في إطار من الاحترام المتبادل والمسؤولية الوطنية المشتركة.

الزميلات والزملاء:

لقد كان العام الماضي عاماً حافلاً بالعطاء والعمل المؤسسي الجاد، حيث واصلت النقابة أداء رسالتها في الدفاع عن حقوق الجيولوجيين، وتحسين بيئة العمل، ومتابعة تطوير التشريعات الناظمة للمهنة بما يواكب المستجدات الاقتصادية والتنموية. كما عملنا على تعزيز حضور الجيولوجيين في المشاريع الوطنية الكبرى، لا سيما في قطاعات التعدين والطاقة والمياه وإدارة الموارد الطبيعية، انطلاقا من إيماننا بأن الجيولوجي هو حجر الأساس في أي مشروع تنموي قائم على المعرفة العلمية الدقيقة.

وعلى الصعيد العلمي، حرصت النقابة على ترسيخ دورها كمظلة علمية متخصصة، فعقدت المؤتمر الجيولوجي الحادي عشر بنجاح مميز، والمؤتمر البيئي السابع، ويجري حالياً الإعداد للمؤتمر الجيولوجي الثاني عشر، إلى جانب تنظيم سلسلة من الندوات وورش العمل التي أسهمت في رفع كفاءة الزملاء، خصوصا فئة الشباب.

كما تحقق إنجاز مهم باعتماد مادة علوم الأرض ضمن المسارات العلمية، وهو مكسب وطني يعزز حضور هذا التخصص في المنظومة التعليمية ويدعم مستقبل القطاع.

السادة الحضور،

إننا نؤكد موقفنا الوطني الثابت في الدفاع عن أمن الأردن واستقراره، ونعبر عن استنكارنا الشديد لأي اعتداء يمس سيادة وطننا، بما في ذلك ما تعرضت له سماء الأردن من صواريخ واعتداءات ، مؤكدين وقوفنا صفاً واحداً خلف قيادتنا الهاشمية وقواتنا المسلحة الباسلة في حماية الوطن وصون أمنه.

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للشركات الداعمة والراعية لهذا الحفل الكريم: شركة مروان أحمد الكردي وشركاه وشركة دار الخبرات المعدنية وشركة النسر للتعدين على دعمهم الكريم وحرصهم الدائم على الشراكة مع النقابة، بما يجسد روح التكامل بين العمل المهني والمسؤولية الوطنية.

ختاماً نسأل الله أن يحفظ الأردن وقيادته، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفقنا جميعاً لخدمة وطننا ورفع شأن مهنتنا.

كل عام وأنتم بخير

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.