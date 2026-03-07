بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الجبور يرعى حفل إفطار اليتيم العالمي الذي أقامت لجنة زكاة وصدقات مادبا في مطعم “طلّوا حبابنا”بمادبا

4 ساعات ago
الجبور يرعى حفل إفطار اليتيم العالمي الذي أقامت لجنة زكاة وصدقات مادبا في مطعم “طلّوا حبابنا”بمادبا

وطنا اليوم – برعاية محافظ مادبا السيد  حسن الجبور وبحضور مدير أوقاف مادبا الدكتور عيسى البواريد ورئيس مجلس محافظة مادبا رئيس غرفة تجارة مادبا السيد حسام عودة ورئيس اتحاد الجمعيات الخيرية محمود نزال الحيصة وعدد من الفعاليات الرسمية والمجتمعية أقامت لجنة زكاة وصدقات مادبا الرئيسية حفل إفطار اليتيم العالمي في مطعم “طلّوا حبابنا”بمادبا.
وألقى رئيس لجنة زكاة وصدقات مادبا الرئيسية السيد زيد الشوابكة كلمة رحّب فيها بالحضور مؤكداً أهمية هذه المناسبة في تعزيز روح التكافل الاجتماعي ودور اللجنة في مساندة الأسر العفيفة والأيتام
وأكد الشوابكة ضرورة تكاتف الجهود من مختلف أبناء المجتمع لمساعدة هذه الفئة وتقديم الدعم لها.
وتخلل الحفل تنظيم مسابقات دينية ووطنية للأطفال وتوزيع الهدايا والجوائز عليهم إضافة إلى تقديم الهدايا للأطفال وأمهاتهم في أجواء رمضانية مليئة بالفرح والبهجة.
وفي ختام الحفل أعربت اللجنة عن شكرها وتقديرها لكل من ساهم في إنجاح هذا الإفطار من أصحاب الأيادي البيضاء والداعمين من أبناء محافظة مادبا الذين كان لهم دور بارز في إدخال البهجة والفرح والسرور إلى قلوب الأيتام وأسرهم خلال شهر رمضان المبارك.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
01:47

نقابة الجيولوجيين الأردنيين تقيم حفل الإفطار الرمضاني السنوي في فندق الفنار بالاس بعمان

00:19

جيشنا وأجهزتنا الأمنية… مصدر فخر واعتزاز وسياج الوطن حماة الأرض والعرض

00:15

طرحتها أمام ( 138 ) نائباً بتاريخ 12-9-2024 وأعيد نشرها؛ خمس قضايا حيوية في موضوع “الضمان”

00:12

استعراض الإحسان… حين تتحول الصدقة إلى عرضٍ مسرحي

00:08

الذكرى السنوية الثامنة لوفاة العميد المتقاعد ممدوح خازر الخريشا

20:22

المتحدة للاستثمارات المالية توسّع حضورها في السوق الأردني باستحواذين جديدين بقيمة 5 ملايين دينار

18:33

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي الزيود والكساسبة

17:10

نقابة الصحفيين توافق مبدئيا على إحدى عروض التأمين الصحي

17:03

الخارجية تتابع تفاصيل مقتل أردنيين بعد تجنيدهما للقتال في روسيا

17:02

“تجارة الأردن”: وفرة في المواد الغذائية وحركة تسوق طبيعية

17:00

إضاءة “خزنة البترا” بالأزرق تكريما لرجال الشرطة حول العالم

16:55

تنسيق حكومي مع قطاعات التجارة والخدمات لضمان انسياب حركة البضائع

وفيات
وفيات الجمعة 6-3-2026وفاة أكبر معمر في الطفيلة عن أكثر من 100 عاموفيات الخميس 5 – 3 – 2026وفيات الاربعاء 4-3-2026وفيات الثلاثاء 3 – 3 – 2026