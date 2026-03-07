الجبور يرعى حفل إفطار اليتيم العالمي الذي أقامت لجنة زكاة وصدقات مادبا في مطعم “طلّوا حبابنا”بمادبا

وطنا اليوم – برعاية محافظ مادبا السيد حسن الجبور وبحضور مدير أوقاف مادبا الدكتور عيسى البواريد ورئيس مجلس محافظة مادبا رئيس غرفة تجارة مادبا السيد حسام عودة ورئيس اتحاد الجمعيات الخيرية محمود نزال الحيصة وعدد من الفعاليات الرسمية والمجتمعية أقامت لجنة زكاة وصدقات مادبا الرئيسية حفل إفطار اليتيم العالمي في مطعم “طلّوا حبابنا”بمادبا.

وألقى رئيس لجنة زكاة وصدقات مادبا الرئيسية السيد زيد الشوابكة كلمة رحّب فيها بالحضور مؤكداً أهمية هذه المناسبة في تعزيز روح التكافل الاجتماعي ودور اللجنة في مساندة الأسر العفيفة والأيتام

وأكد الشوابكة ضرورة تكاتف الجهود من مختلف أبناء المجتمع لمساعدة هذه الفئة وتقديم الدعم لها.

وتخلل الحفل تنظيم مسابقات دينية ووطنية للأطفال وتوزيع الهدايا والجوائز عليهم إضافة إلى تقديم الهدايا للأطفال وأمهاتهم في أجواء رمضانية مليئة بالفرح والبهجة.

وفي ختام الحفل أعربت اللجنة عن شكرها وتقديرها لكل من ساهم في إنجاح هذا الإفطار من أصحاب الأيادي البيضاء والداعمين من أبناء محافظة مادبا الذين كان لهم دور بارز في إدخال البهجة والفرح والسرور إلى قلوب الأيتام وأسرهم خلال شهر رمضان المبارك.