مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي الزيود والكساسبة

5 ساعات ago
وطنا اليوم –  مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرتي الزيود والكساسبة.

ففي لواء سحاب بالعاصمة عمان، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم شرف هلال الزيود، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الزيود، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وفي منطقة دابوق نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحومة سلمى الغصاونة الرواشدة، أرملة المرحوم الحاج يونس مفلح الكساسبة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي الكساسبة والرواشدة، سائلاً المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته.

 


