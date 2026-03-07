حمادة: وفرة في السلع والاجراءات الحكومية تعزز استقرار السوق

وطنا اليوم – اكد رئيس لجنة السياحة والخدمات والمطاعم في غرفة صناعة عمان والخبير قي القطاع الغذائي رائد حمادة ان السوق المحلي يشهد وفرة واضحة في السلع والمواد الغذائية الاساسية، مشيراً الى ان المخزون المتوفر لدى التجار والمستوردين كافٍ لتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة الحالية.

وقال حمادة في بيان صحفي ان سلاسل التوريد تعمل بشكل مستقر، وان القطاع التجاري يواصل تامين احتياجات السوق من مختلف السلع الغذائية، الامر الذي يسهم في الحفاظ على استقرار الاسواق وتوفر المواد الاساسية للمواطنين دون انقطاع.

واشار الى اهمية الاجراءات الحكومية الاخيرة التي اتخذت لتعزيز استقرار السوق وضمان انسيابية التوريد، ومن ابرزها وقف العمل بقرار حصر استيراد البضائع الواردة بالحاويات إلى ميناء العقبة، والسَّماح باستيرادها عبر المنافذ الحدوديَّة البريَّة الأردنيَّة لمدة شهر، الى جانب الموافقة على الإعفاء من الرسوم الجمركيَّة والضَّرائب، المترتِّبة على ما ارتفع من أجور الشَّحن البحري على البضائع، وشمول جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري بهذه الإعفاءات لمدة ستة شهور.

واضاف حمادة ان هذه الاجراءات تسهم في تعزيز مرونة سلاسل التوريد وتخفيف الكلف التشغيلية على المستوردين والتجار، ما ينعكس ايجاباً على استقرار السوق وتوفر السلع الغذائية بكميات كافية.

وبين حمادة ان الاسواق تشهد ايضاً استقرارا في الاسعار نتيجة وفرة المعروض ووجود منافسة قوية بين المراكز التجارية، لافتاً الى ان العديد من هذه المراكز تطرح عروضا مخفضة تشمل سلعا اساسية وبجودة عالية، الامر الذي يصب في مصلحة المواطنين ويعزز قدرتهم الشرائية.

ودعا حمادة المواطنين الى عدم التهافت على الشراء، مؤكدا ان السلع الغذائية متوفرة في الاسواق بكميات كافية وان القطاع التجاري يعمل بشكل مستمر على تامين احتياجات السوق المحلي.