إصابة نجل الوزير المتطرف سموتريتش أثناء القتال على جبهة لبنان

23 دقيقة ago
إصابة نجل الوزير المتطرف سموتريتش أثناء القتال على جبهة لبنان

وطنا اليوم:نقل موقع “واللا” العبري عن مصادر قولها إن ابن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش أصيب بجروح خلال مشاركته في القتال على الحدود مع لبنان.
كانت القناة 15 نقلت عن مستشفى نهاريا أنه استقبل 8 جرحى من الجيش الإسرائيلي، بعضهم جروحهم خطرة إثر تبادل إطلاق نار على الحدود مع لبنان.
ولم تكشف المصادر طبيعة الإصابة أو مدى خطورتها، كما لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من مكتب وزير المالية الإسرائيلي بشأن الحادثة.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث تشهد المنطقة منذ أسابيع تبادلا متكررا للقصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.
وتعتبر الجبهة الشمالية لإسرائيل واحدة من أكثر الجبهات حساسية في الصراع الحالي، خاصة مع المخاوف الإسرائيلية من توسع المواجهة وتحولها إلى حرب واسعة مع حزب الله.
وقد دفع هذا التصعيد الجيش الإسرائيلي إلى تعزيز قواته على طول الحدود مع لبنان، تحسبا لأي عمليات تسلل أو هجمات برية محتملة من قبل حزب الله، بالتزامن مع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان.


