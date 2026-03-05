بنك القاهرة عمان
وزير إسرائيلي متطرف يتوعّد بأن تلقى ضاحية بيروت الجنوبية مصير غزة

ساعة واحدة ago
CORRECTION / A man stands by the rubble of a destroyed building in Khan Yunis on April 7, 2024 after Israel pulled its ground forces out of the southern Gaza Strip, six months into the devastating war sparked by the October 7 attacks. Israel pulled all its troops out of southern Gaza on April 7, including from the city of Khan Yunis, the military and Israeli media said, after months of fierce fighting with Hamas militants left the area devastated.

وطنا اليوم:توعد وزير إسرائيلي من اليمين المتطرف الخميس بأن تلقى ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله الموالي لإيران، المصير نفسه الذي لقيته غزة لجهة ما تعرضت له من تدمير.
وقال وزير المال بتسلئيل سموتريتش عبر تطبيق تلغرام “قريبا جدا، ستكون الضاحية (الجنوبية لبيروت) مشابهة لخان يونس”، في إشارة الى المدينة الكبيرة الواقعة جنوب قطاع غزة والتي دمرتها اسرائيل خلال الحرب مع حماس.
ووجه جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق الخميس إنذارا “عاجلا” لسكان ضاحية بيروت الجنوبية للإخلاء “الفوري” والتوجه نحو شرق لبنان وشماله.
شنّت إسرائيل حملة قصف واسعة النطاق على لبنان ليل الأحد الاثنين، زاعمة إنها تستهدف منشآت ومواقع حزب الله، بعد أن أطلق الأخير صواريخ على الأراضي الإسرائيلية “ثأرا” لاغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وردا على الضربات الإسرائيلية الدامية التي أودت بمئات في لبنان في الأشهر الأخيرة رغم إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار.
وأضاف سموتريتش “لقد ارتكب حزب الله خطأ وسيدفع ثمنا باهظا. إننا نضرب رأس الأخطبوط في إيران، وفي الوقت نفسه سنقطع ذراعه حزب الله”.
وتابع في مقطع فيديو أرفق بمنشوره “أردتم أن تجلبوا لنا الجحيم، فجلبتموه لأنفسكم”.


