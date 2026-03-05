توقيف محاسب بمؤسسة رسمية بجناية الاختلاس والتزوير

وطنا اليوم:قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف محاسب سابق في إحدى المؤسسات الرسمية 15 يومًا في مركز إصلاح وتأهيل ماركا على ذمة التحقيق بجناية استثمار الوظيفة والتزوير واختلاس آلاف الدنانير .

وفي التفاصيل بينّت التحقيقات بأن هذا المحاسب كان يتلاعب لحسابه بالأصول التي يقبضها ويستلمها لتوريدها للشركات التي كانت تتعامل مع هذه المؤسسة .

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت هذه القضية إلى النيابة العامة في وقتٍ سابق