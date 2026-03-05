الأسواق الحرة الأردنية فرع بوليفارد العبدلي .. مشتريات معفاة من الرسوم الجمركية للسائح الأجنبي 

وطنا اليوم _

في اطار تعزيز تجربة التسوق ، توفر شركة الأسواق الحرة الأردنية للسائح الأجنبي “غير المقيم” من فرع السوق الحرة في بوليفارد العبدلي خلال أول 14 يومًا من دخوله المملكة، الاستفادة من ميزة الشراء المعفى من الرسوم الجمركية.

تجربة التسوق في فرع بوليفارد العبدلي تشمل مجموعة واسعة من المنتجات العالمية بأسعار تنافسية، ضمن سقف شراء يصل إلى 350 دينارًا،

وتوفر الأسواق الحرة الأردنية مجموعة متنوعة ومتميزة من اشهر العلامات التجارية العالمية تشمل العطور والساعات والملابس والهدايا التذكارية والمواد الغذائية.