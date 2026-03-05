مصادر : العملية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران قد تستمر 100 يوم

وطنا اليوم:أفادت صحيفة “بوليتيكو”، نقلا عن وثيقة داخلية لوزارة الحرب الأمريكية، أن الولايات المتحدة تدرس شن عملية ضد إيران لمدة 100 يوم على الأقل، ومن المرجح أن تمتد العملية إلى شهر سبتمبر.

وكتبت المجلة، نقلا عن الوثيقة التي حصلت عليه: “تطلب القيادة المركزية الأمريكية من البنتاغون نشر المزيد من ضباط الاستخبارات العسكرية في مقرها الرئيسي في تامبا، فلوريدا، لدعم العمليات ضد إيران لمدة 100 يوم على الأقل، ولكن من المرجح أن تستمر حتى سبتمبر”.

وعدل وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث يوم الأربعاء الماضي مجددا الجدول الزمني للعمليات العسكرية ضد إيران، ممددا إياها إلى 8 أسابيع بدلا من الفترة المعلنة سابقا والتي تراوحت بين 4 و5 أسابيع. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اقترح سابقا فترة زمنية تتراوح بين 4 و5 أسابيع لإتمام الهجمات على إيران، في حال لزم الأمر.

وتتعرض إيران منذ صباح السبت الماضي لهجمات أمريكية إسرايلية مستمرة، أسفرت عن سقوط مدنيين وعشرات القادة، ومن بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وانزلاقها إلى صراع طويل الأمد