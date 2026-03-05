السيبراني : اختراق إيران لنظام الصوامع نتيجة استغلال كلمة سر ضعيفة

وطنا اليوم:قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني محمد الصمادي، الخميس، إن المركز رصد الاثنين محاولة مجموعة اختراق سيبرانية إيرانية للدخول إلى أنظمة الشركة العامة للصوامع في إربد بهدف التلاعب بأنظمتها، بما فيها أنظمة درجات الحرارة والموازين والطاقة الاحتياطية.

وأضاف الصمادي أن عملية الاختراق تمت نتيجة استغلال كلمة سر ضعيفة لدى أحد مستخدمي النظام في الشركة، حيث تمكن المخترقون من الوصول إلى جميع أجزاء شبكة الشركة العامة للصوامع قبل إيقافهم من قِبل المركز الوطني للأمن السيبراني.

وأكد أن المركز الوطني للأمن السيبراني سيطر على عملية الاختراق الإيراني لشبكة الشركة العامة للصوامع بعد وصول المخترق إلى نظام الطاقة وقبل وصوله إلى باقي الأنظمة.

كما أكد الصمادي أن الرصد والاستجابة السريعين من المركز مكنا من تجنب اختراق إيراني كبير كان من شأنه أن يؤدي إلى نتائج وخيمة على سلامة مخزون القمح.

وشدد على أن المركز الوطني للأمن السيبراني يؤكد ضرورة قيام جميع المؤسسات العامة والخاصة باتباع أقصى درجات التحوط الأمني السيبراني وجميع السياسات والضوابط الأمنية الصادرة عن المركز، والتبليغ السريع في حال وقوع أي حوادث.

وأوضح الصمادي أن سرعة الاستجابة كانت السبب الداعم في إحباط هذه المحاولة.

وأشار إلى أن المركز الوطني للأمن السيبراني شكل خلية أزمة مع وزارة الاقتصاد الرقمي تمكنت من إحباط العديد من العمليات السيبرانية التي استهدفت الفضاء السيبراني للأردن.

وبين أن الاختراق الإيراني لشبكة الشركة العامة للصوامع كان هدفه التلاعب بأنظمة درجات الحرارة والتأثير على المخزون الاستراتيجي للقمح