بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

السيبراني : اختراق إيران لنظام الصوامع نتيجة استغلال كلمة سر ضعيفة

3 ساعات ago
السيبراني : اختراق إيران لنظام الصوامع نتيجة استغلال كلمة سر ضعيفة

وطنا اليوم:قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني محمد الصمادي، الخميس، إن المركز رصد الاثنين محاولة مجموعة اختراق سيبرانية إيرانية للدخول إلى أنظمة الشركة العامة للصوامع في إربد بهدف التلاعب بأنظمتها، بما فيها أنظمة درجات الحرارة والموازين والطاقة الاحتياطية.
وأضاف الصمادي أن عملية الاختراق تمت نتيجة استغلال كلمة سر ضعيفة لدى أحد مستخدمي النظام في الشركة، حيث تمكن المخترقون من الوصول إلى جميع أجزاء شبكة الشركة العامة للصوامع قبل إيقافهم من قِبل المركز الوطني للأمن السيبراني.
وأكد أن المركز الوطني للأمن السيبراني سيطر على عملية الاختراق الإيراني لشبكة الشركة العامة للصوامع بعد وصول المخترق إلى نظام الطاقة وقبل وصوله إلى باقي الأنظمة.
كما أكد الصمادي أن الرصد والاستجابة السريعين من المركز مكنا من تجنب اختراق إيراني كبير كان من شأنه أن يؤدي إلى نتائج وخيمة على سلامة مخزون القمح.
وشدد على أن المركز الوطني للأمن السيبراني يؤكد ضرورة قيام جميع المؤسسات العامة والخاصة باتباع أقصى درجات التحوط الأمني السيبراني وجميع والسياساتوالضوابط الأمنية الصادرة عن المركز والتبليغ السريع في حال وقوع أي حوادث.
وشدد على أن المركز الوطني للأمن السيبراني يؤكد ضرورة قيام جميع المؤسسات العامة والخاصة باتباع أقصى درجات التحوط الأمني السيبراني وجميع السياسات والضوابط الأمنية الصادرة عن المركز، والتبليغ السريع في حال وقوع أي حوادث.
وأوضح الصمادي أن سرعة الاستجابة كانت السبب الداعم في إحباط هذه المحاولة.
وأشار إلى أن المركز الوطني للأمن السيبراني شكل خلية أزمة مع وزارة الاقتصاد الرقمي تمكنت من إحباط العديد من العمليات السيبرانية التي استهدفت الفضاء السيبراني للأردن.
وبين أن الاختراق الإيراني لشبكة الشركة العامة للصوامع كان هدفه التلاعب بأنظمة درجات الحرارة والتأثير على المخزون الاستراتيجي للقمح


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:48

الأردن يدين بشدة محاولة استهداف تركيا وأذربيجان من قبل إيران

14:42

كالاس: دول بالشرق الأوسط قلقة من احتمال اندلاع حرب أهلية في إيران

14:38

توقيف محاسب بمؤسسة رسمية بجناية الاختلاس والتزوير

14:30

سهم الفوسفات الأردنية يتصدر تداولات بورصة عمان الخميس

14:29

هرمز بين الماضي والحاضر

14:28

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات رياضية وشبابية وإعلامية ومجتمعية

14:22

وزير النقل يؤكد أهمية جاهزية القطاع البحري لضمان استمرار سلاسل التوريد

14:19

خبراء وأكاديميون: مصلحة الأردن وسيادته هي البوصلة الثابتة للقرار الوطني

14:13

28.2 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية للمملكة لنهاية شباط الماضي

14:10

نقابة الألبسة: بضائع موسم عيد الفطر متوفرة بكميات كبيرة

14:07

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات

13:34

Jordan Duty Free – Abdali Boulevard Branch: Duty-Free Shopping for Foreign Tourists

وفيات
وفيات الخميس 5 – 3 – 2026وفيات الاربعاء 4-3-2026وفيات الثلاثاء 3 – 3 – 2026آل السخن يشاطرون آل الشيخ وآل شحادة المصاب بوفاة الحاجة فخرية شحادةوفيات الأحد 1 – 3 – 2026