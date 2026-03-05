ميلوني: إيطاليا تعتزم إرسال مساعدات دفاعية لدول الخليج

وطنا اليوم:أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الخميس إن روما تعتزم إرسال مساعدات دفاعية جوية إلى دول الخليج لمواجهة الغارات الجوية الإيرانية.

وقالت ميلوني عبر إحدى الإذاعات على غرار بريطانيا وفرنسا وألمانيا، تعتزم إيطاليا تقديم مساعدات لدول الخليج، وتحديداً في مجال الدفاع، وبالأخص الدفاع الجوي”.

وأضافت “لا يقتصر الأمر على كونها دولاً صديقة، بل لأن عشرات الآلاف من الإيطاليين يعيشون في المنطقة، وينتشر فيها نحو ألفي جندي إيطالي، وهم أناس نريد حمايتهم، بل يجب علينا حمايتهم”.

يذكر أنه صباح 28 فبراير (شباط) الماضي، أعلنت إسرائيل بدء الهجوم على إيران، وأفادت واشنطن لاحقاً بأنها شنت عملية واسعة النطاق مع إسرائيل، لافتة إلى أنها تهدف للإطاحة بالنظام الإيراني.

فيما ردت إيران على الضربات الجوية الأمريكية- الإسرائيلية بإطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه جيرانها في عدد من دول الخليج، مستهدفة قواعد عسكرية أميركية على أراضيهم، إلى جانب بنى تحتية مدنية ومنشآت للطاقة