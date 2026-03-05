الطيران المدني تؤكد استقرار الحركة الجوية في مطارات الأردن وكفاءة التشغيل

وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن ضيف الله الفرجات، استقرار حركة الملاحة الجوية في مطارات المملكة ليوم أمس، مشدداً على أن العمليات التشغيلية سارت بدقة وانتظام عاليين، رغم الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة وإغلاق المجال الجوي في عدد من الدول المجاورة.

وأوضح الكابتن الفرجات أن مطار الملكة علياء الدولي استمر في التعامل مع الرحلات الجوية وفق الجداول المقررة، حيث سجلت الحركة التشغيلية ليوم أمس استقبال 67 رحلة قادمة من مختلف الوجهات الدولية.

ومغادرة 58 رحلة اتجهت إلى مقاصد مختلفة حول العالم.

وفي سياق متصل، أشار الفرجات إلى أن شركة الملكية الأردنية، بصفتها الناقل الوطني، قد استحوذت على حصة التشغيل الكبرى خلال هذه الفترة. وبيّن أن هذا الدور المحوري للملكية الأردنية جاء لضمان استمرارية ربط المملكة بالعالم، خاصة في ظل تعليق بعض شركات الطيران الأجنبية لرحلاتها مؤقتاً نتيجة الأوضاع الإقليمية وإغلاق الأجواء في دول مجاورة.

واختتم الكابتن ضيف الله الفرجات تصريحه بالتأكيد على أن الهيئة تتابع التطورات الإقليمية لحظة بلحظة، وتعمل بالتنسيق المستمر مع كافة الشركاء لضمان أمن وسلامة الأجواء الأردنية، مؤكداً جاهزية الكوادر الفنية والتقنية للتعامل مع أي مستجدات بما يخدم مصلحة المسافرين وحركة الطيران المدني.