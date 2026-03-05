موظفو بنك القاهرة عمّان يرعون برنامج الإفطار الرمضاني الخيري في متحف الأطفال

وطنا اليوم:جسّد موظفين بنك القاهرة عمّان التزامه المتواصل بدعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية من خلال رعايته لفعالية “إفطار رمضان” التي نظمها متحف الأطفال الأردن لمجموعة من الأطفال من دور الرعاية والأيتام، وذلك ضمن أجواء رمضانية مفعمة بالمحبة والإنسانية.

وتأتي هذه الرعاية في إطار برنامج البنك للمسؤولية الاجتماعية، الذي يركز على تمكين الفئات الأقل حظًا وبشكل خاص فئة الأطفال، ودعم منظمات المجتمع المدني الناشطة في رعاية الطفولة والارتقاء ببرامجها الهادفة إلى إحداث أثر إيجابي في المجتمع.

وشهد برنامج الإفطار مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي أضفت على الأطفال أجواء من الفرح والبهجة، حيث تضمن الفعالية عرضًا ترفيهيًا للساحر، وورش أشغال يدوية، إضافة إلى الألعاب الخارجية في ساحات المتحف، ما أتاح للأطفال قضاء وقت ممتع يجمع بين الترفيه والتعليم والإبداع واختُتمت الفعالية بتوزيع الهدايا الرمزية على الأطفال المشاركين، في خطوة عكست حرص البنك والمتحف على نشر قيم العطاء وإدخال السرور إلى قلوب الصغار.

ويُذكر أن متحف الأطفال ينظم سنويًا خلال شهر رمضان سلسلة من الإفطارات الخيرية التي تستضيف الأطفال من الجمعيات الخيرية ومراكز الأيتام، بهدف منحهم فرصة الاستمتاع بوجبة الإفطار والأنشطة التعليمية والترفيهية في بيئة آمنة ومحفزة.

وتأتي رعاية موظفين بنك القاهرة عمّان لهذا البرنامج تعزيزًا لدورهم في دعم المبادرات المجتمعية الهادفة، وترسيخًا لرسالته في خدمة المجتمع ومساندة الفئات الأكثر حاجة خلال الشهر الفضيل