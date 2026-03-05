بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

موظفو بنك القاهرة عمّان يرعون برنامج الإفطار الرمضاني الخيري في متحف الأطفال

4 ساعات ago
موظفو بنك القاهرة عمّان يرعون برنامج الإفطار الرمضاني الخيري في متحف الأطفال

وطنا اليوم:جسّد موظفين بنك القاهرة عمّان التزامه المتواصل بدعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية من خلال رعايته لفعالية “إفطار رمضان” التي نظمها متحف الأطفال الأردن لمجموعة من الأطفال من دور الرعاية والأيتام، وذلك ضمن أجواء رمضانية مفعمة بالمحبة والإنسانية.
وتأتي هذه الرعاية في إطار برنامج البنك للمسؤولية الاجتماعية، الذي يركز على تمكين الفئات الأقل حظًا وبشكل خاص فئة الأطفال، ودعم منظمات المجتمع المدني الناشطة في رعاية الطفولة والارتقاء ببرامجها الهادفة إلى إحداث أثر إيجابي في المجتمع.
وشهد برنامج الإفطار مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي أضفت على الأطفال أجواء من الفرح والبهجة، حيث تضمن الفعالية عرضًا ترفيهيًا للساحر، وورش أشغال يدوية، إضافة إلى الألعاب الخارجية في ساحات المتحف، ما أتاح للأطفال قضاء وقت ممتع يجمع بين الترفيه والتعليم والإبداع واختُتمت الفعالية بتوزيع الهدايا الرمزية على الأطفال المشاركين، في خطوة عكست حرص البنك والمتحف على نشر قيم العطاء وإدخال السرور إلى قلوب الصغار.
ويُذكر أن متحف الأطفال ينظم سنويًا خلال شهر رمضان سلسلة من الإفطارات الخيرية التي تستضيف الأطفال من الجمعيات الخيرية ومراكز الأيتام، بهدف منحهم فرصة الاستمتاع بوجبة الإفطار والأنشطة التعليمية والترفيهية في بيئة آمنة ومحفزة.
وتأتي رعاية موظفين بنك القاهرة عمّان لهذا البرنامج تعزيزًا لدورهم في دعم المبادرات المجتمعية الهادفة، وترسيخًا لرسالته في خدمة المجتمع ومساندة الفئات الأكثر حاجة خلال الشهر الفضيل


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:48

الأردن يدين بشدة محاولة استهداف تركيا وأذربيجان من قبل إيران

14:42

كالاس: دول بالشرق الأوسط قلقة من احتمال اندلاع حرب أهلية في إيران

14:38

توقيف محاسب بمؤسسة رسمية بجناية الاختلاس والتزوير

14:30

سهم الفوسفات الأردنية يتصدر تداولات بورصة عمان الخميس

14:29

هرمز بين الماضي والحاضر

14:28

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات رياضية وشبابية وإعلامية ومجتمعية

14:22

وزير النقل يؤكد أهمية جاهزية القطاع البحري لضمان استمرار سلاسل التوريد

14:19

خبراء وأكاديميون: مصلحة الأردن وسيادته هي البوصلة الثابتة للقرار الوطني

14:13

28.2 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية للمملكة لنهاية شباط الماضي

14:10

نقابة الألبسة: بضائع موسم عيد الفطر متوفرة بكميات كبيرة

14:07

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات

13:34

Jordan Duty Free – Abdali Boulevard Branch: Duty-Free Shopping for Foreign Tourists

وفيات
وفيات الخميس 5 – 3 – 2026وفيات الاربعاء 4-3-2026وفيات الثلاثاء 3 – 3 – 2026آل السخن يشاطرون آل الشيخ وآل شحادة المصاب بوفاة الحاجة فخرية شحادةوفيات الأحد 1 – 3 – 2026