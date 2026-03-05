قطر تجلي السكان في محيط السفارة الأميركية احترازيا

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الداخلية القطرية، فجر الخميس، أن الجهات المختصة باشرت بإجلاء السكان القاطنين في محيط السفارة الأميركية في الدوحة، وذلك كإجراء احترازي مؤقت في إطار التدابير الوقائية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم توفير سكن بديل للسكان الذين جرى إجلاؤهم، بما يضمن سلامتهم إلى حين انتهاء الإجراءات اللازمة.

ودعت الوزارة الجميع إلى البقاء في المنازل والمباني وعدم الخروج إلا للضرورة، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة حفاظًا على السلامة العامة