احتجاجات نيابية على عدم مناقشة قانون الضمان

وطنا اليوم:شهدت الجلسة التشريعية لمجلس النواب، التي عُقدت اليوم الأربعاء، احتجاجات نيابية قبيل رفعها، إثر عدم السماح للنواب بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي في القراءة الأولى تحت القبة.

وقرر رئيس المجلس مازن القاضي بدء المناقشة بكلمات رؤساء الكتل النيابية، مؤكدًا أنه سيمنح الحديث لكل من يطلب من النواب بعد الانتهاء من كلماتهم.

وبعد انتهاء مداخلات الرؤساء، باشر القاضي بالتصويت مباشرة على المقترح الذي تقدم به رئيس كتلة العمل الإسلامي صالح العرموطي والقاضي برد القانون، وأعلن عدم نجاحه، ثم صوّت على إحالة القانون إلى لجنة العمل النيابية وأعلن نجاح المقترح، قبل أن يرفع الجلسة.

وأثار القرار حفيظة عدد من النواب الذين طالبوا بمناقشة مشروع القانون قبل إحالته إلى اللجان، ما تسبب باحتجاجات واسعة وارتفاع الأصوات ورفض للتصويت، إلا أن رئيس المجلس أعلن رفع الجلسة.

وعقب انتهاء الجلسة، احتج النواب برفع نسخ من مشروع القانون بملفات باللون الأحمر، في إشارة إلى رفضهم له

ودعا النائب صالح العرموطي، باسم كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النيابية، الحكومة إلى سحب مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي.

وقال العرموطي إنه ليس من الحكمة أن تقدم الحكومة مشروع القانون في هذا التوقيت، في ظل دوي صافرات الإنذار في سماء المملكة.

وأضاف، خلال مناقشة مشروع القانون في القراءة الأولى تحت قبة البرلمان، أن نواب الحزب الـ31 سيطالبون بالتصويت على رد القانون في حال لم تقم الحكومة بسحبه.

وأكد ضرورة ألا تحارب الحكومة المواطن في مصدر رزقه، واصفًا تعديل القانون بهذه الصيغة بأنه “خط أحمر”، مخاطبًا الحكومة بالقول: “لا تقتربوا منه