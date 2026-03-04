رئيس الوزراء: أمن وأمان الأردن فوق كل اعتبار

وطنا اليوم:أكد رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأربعاء، على أمن وأمان الأردن فوق كل اعتبار، مشيرا إلى أن المصلحة الوطنية هي الأساس في التعامل مع كل المستجدات.

وأضاف في مستهل جلسة تشريعية في مجلس النواب، أن الأردن لن يكون ساحة حرب لأي طرف.

وشدد على أن الاعتداءات الإيرانية على الاراضي الأردنية ودولا عربية مدانة ومرفوضة تماما وتشكل تصعيدا خطيرا.

وقال حسّان إن سيادة الأردن وحماية أجوائه وحدوده والحفاظ على أمنه واستقراره ثابت راسخ لا يمكن المساس به.

وبين أن المخزون الاستراتيجي من الغذاء والسلع الاستراتيجية والطاقة آمن ومتنوع وكاف ومتوفر لكميات كافية وسلاسل التوريد تعمل وفق خطط واضحة تضمن استقرار السوق وحماية احتياجات المواطنين.