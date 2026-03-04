بنك القاهرة عمان
الملكية الأردنية تستأنف عملياتها التشغيلية

50 دقيقة ago
الملكية الأردنية تستأنف عملياتها التشغيلية

وطنا اليوم:أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية استئناف عملياتها التشغيلية المنتظمة، وذلك عقب إلغاء الإغلاق الجزئي وإعادة فتح الأجواء الأردنية بالكامل، حيث عادت الرحلات للعمل وفق الجداول المعتادة.
وأوضحت الشركة، أنه في الوقت الذي استؤنفت فيه العمليات التشغيلية بشكل طبيعي من وإلى المملكة لا تزال بعض الوجهات متأثرة بالإغلاقات الجوية الإقليمية، حيث ستبقى الرحلات المتوجه الى قطر والبحرين والكويت والعراق ودمشق معلقة حتى إشعار آخر، إلى حين إعادة فتح أجوائها واستئناف العمليات التشغيلية بشكل آمن.
وأضافت إنه وفقا للموافقات التشغيلية المعتمدة، ستقوم بتسيير رحلات محدودة اعتبارا من اليوم تشمل، رحلة يومية واحدة إلى دبي، واعتبارا من يوم غد، رحلة يومية واحدة إلى كل من أبوظبي وحلب.
وأكدت الشركة أنها تواصل متابعة التطورات الإقليمية والتنسيق مع الجهات المختصة في قطاع الطيران، مشددة على أن سلامة وأمن المسافرين وأفراد الطواقم تبقى على رأس أولوياتها.
ودعت المسافرين إلى التحقق من آخر التحديثات وحالة رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال مركز خدمة الاتصال للملكية الأردنية قبل التوجه إلى المطار.


