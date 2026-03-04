الصحة الكويتية: وفاة طفلة متأثرة بسقوط شظايا

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، وفاة طفلة تبلغ 11 عاما إثر سقوط شظايا في منطقة سكنية بمحافظة العاصمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إن “مستشفى الأميري استقبل… حالة إصابة لطفلة تبلغ من العمر 11 عاما من المقيمين في البلاد، وذلك إثر سقوط شظايا في منطقة سكنية بمحافظة العاصمة”.

وأضاف أنه “جرى الإنعاش في سيارة الإسعاف أثناء نقل الطفلة إلى المستشفى، استمرت محاولات الإنعاش فور وصولها إلى مستشفى الأميري لمدة تقارب نصف ساعة، إلا أنها فارقت الحياة جراء الإصابة”.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة.

ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.

والأحد، أطلق حزب الله صواريخ عدة من لبنان استهدفت شمال إسرائيل؛ ردا على اغتيال خامنئي، وجرت لبنان إلى حرب مفتوحة مع إسرائيل، حيث نفذت غارات مدمرة على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.