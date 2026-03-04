بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الصحة الكويتية: وفاة طفلة متأثرة بسقوط شظايا

ساعتين ago
الصحة الكويتية: وفاة طفلة متأثرة بسقوط شظايا

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، وفاة طفلة تبلغ 11 عاما إثر سقوط شظايا في منطقة سكنية بمحافظة العاصمة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إن “مستشفى الأميري استقبل… حالة إصابة لطفلة تبلغ من العمر 11 عاما من المقيمين في البلاد، وذلك إثر سقوط شظايا في منطقة سكنية بمحافظة العاصمة”.
وأضاف أنه “جرى الإنعاش في سيارة الإسعاف أثناء نقل الطفلة إلى المستشفى، استمرت محاولات الإنعاش فور وصولها إلى مستشفى الأميري لمدة تقارب نصف ساعة، إلا أنها فارقت الحياة جراء الإصابة”.
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة.
ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.
والأحد، أطلق حزب الله صواريخ عدة من لبنان استهدفت شمال إسرائيل؛ ردا على اغتيال خامنئي، وجرت لبنان إلى حرب مفتوحة مع إسرائيل، حيث نفذت غارات مدمرة على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:20

رئيس الوزراء: أمن وأمان الأردن فوق كل اعتبار

12:14

استهداف قاعدة أمريكية بمطار بغداد وهجمات بالمسيّرات على أربيل

12:06

إنجاز نوعي في لواء الكورة: أعلى إيراد تحققه مجموعة فائزة ضمن برنامج “انهض – يافعين”

12:04

من توماهوك إلى ثاد.. كم تنفق واشنطن على حرب إيران؟

11:43

الأردن يحقق فائضا تجاريا مع 11 دولة عربية في 2025

11:36

أمانة عمان تبدأ باستقبال طلبات منح تصاريح بيع البطيخ والشمام

11:33

الملكية الأردنية تستأنف عملياتها التشغيلية

11:25

حسان يعقد اجتماعا لبحث الإجراءات المتعلّقة باستدامة المخزون الاستراتيجي

10:57

وفيات الاربعاء 4-3-2026

10:54

الأمن السيبراني والأمن الوطني: معركة العصر الخفية

10:49

تنبيه أمني جديد من السفارة الأمريكية في الأردن

10:42

حظر نشر أي معلومات أو فيديوهات تتعلق بالعمليات الدفاعية للأردن

وفيات
وفيات الاربعاء 4-3-2026وفيات الثلاثاء 3 – 3 – 2026آل السخن يشاطرون آل الشيخ وآل شحادة المصاب بوفاة الحاجة فخرية شحادةوفيات الأحد 1 – 3 – 2026وفيات الجمعة 27-2-2026