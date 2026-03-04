بنك القاهرة عمان
كاتس: استهداف القادة الإيرانيين جزء من أهداف عملية زئير الأسد

ساعتين ago
كاتس: استهداف القادة الإيرانيين جزء من أهداف عملية زئير الأسد

وطنا اليوم:أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه أوعز للجيش باغتيال المرشد القادم لإيران وكل مرشد يتم انتخابه.
وهدد كاتس أن كل قائد يعينه النظام الإيراني سيكون هدفا مباشرا للتصفية، وقال وجهنا الجيش للاستعداد والعمل بكل الوسائل لتنفيذ عمليات الاغتيال، مضيفا أن استهداف قادة النظام الإيراني جزء من أهداف عملية زئير الأسد.
وقال كاتس سنواصل العمل مع الشركاء الأمريكيين لسحق قدرات النظام الإيراني وخلق ظروف لقيام الشعب بإسقاطه واستبداله.
الى ذلك قال رئيس مجلس تنسيق الدعاية الإسلامي في إيران إن مراسم وداع وعزاء المرشد تبدأ 10 مساء اليوم في مصلى الإمام خامنئي، وأضاف أن وداع المرشد يستمر 3 أيام على مدار 24 ساعة والتشييع يحدد لاحقا.


