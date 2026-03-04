بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

إيران تعلن السيطرة الكاملة على مضيق هرمز

3 ساعات ago
إيران تعلن السيطرة الكاملة على مضيق هرمز

وطنا اليوم:أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، سيطرته “الكاملة” على مضيق هرمز الذي يحمل أهمية كبرى لتجارة النفط العالمية.
ونقلت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، عن المسؤول البحري البارز في الحرس الثوري محمد أكبر زاده، قوله إن “مضيق هرمز يخضع حاليا لسيطرة كاملة من القوة البحرية للحرس الثوري”.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال الثلاثاء، إن البحرية الأميركية قادرة على مرافقة ناقلات النفط عند مضيق هرمز “في حال الضرورة”.
ومع دخول الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران يومها الخامس، أبلغ مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المشرّعين خلال إفادات سرية أن عليهم توقّع “موجة ساحقة وأكبر من الضربات العسكرية ضد طهران في الأيام المقبلة”.
وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام من كارولاينا الجنوبية، أحد أبرز حلفاء ترامب، والذي كان يحثّه منذ أشهر على توجيه ضربات لإيران: “هذا النظام يحتضر.. كمية القوة النارية التي ستُوجَّه في اليومين المقبلين ستكون ساحقة”، وفق ما نقلت شبكة “أن بي سي”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:20

رئيس الوزراء: أمن وأمان الأردن فوق كل اعتبار

12:14

استهداف قاعدة أمريكية بمطار بغداد وهجمات بالمسيّرات على أربيل

12:06

إنجاز نوعي في لواء الكورة: أعلى إيراد تحققه مجموعة فائزة ضمن برنامج “انهض – يافعين”

12:04

من توماهوك إلى ثاد.. كم تنفق واشنطن على حرب إيران؟

11:43

الأردن يحقق فائضا تجاريا مع 11 دولة عربية في 2025

11:36

أمانة عمان تبدأ باستقبال طلبات منح تصاريح بيع البطيخ والشمام

11:33

الملكية الأردنية تستأنف عملياتها التشغيلية

11:25

حسان يعقد اجتماعا لبحث الإجراءات المتعلّقة باستدامة المخزون الاستراتيجي

10:57

وفيات الاربعاء 4-3-2026

10:54

الأمن السيبراني والأمن الوطني: معركة العصر الخفية

10:49

تنبيه أمني جديد من السفارة الأمريكية في الأردن

10:42

حظر نشر أي معلومات أو فيديوهات تتعلق بالعمليات الدفاعية للأردن

وفيات
وفيات الاربعاء 4-3-2026وفيات الثلاثاء 3 – 3 – 2026آل السخن يشاطرون آل الشيخ وآل شحادة المصاب بوفاة الحاجة فخرية شحادةوفيات الأحد 1 – 3 – 2026وفيات الجمعة 27-2-2026