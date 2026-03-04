إيران تعلن السيطرة الكاملة على مضيق هرمز

وطنا اليوم:أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، سيطرته “الكاملة” على مضيق هرمز الذي يحمل أهمية كبرى لتجارة النفط العالمية.

ونقلت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، عن المسؤول البحري البارز في الحرس الثوري محمد أكبر زاده، قوله إن “مضيق هرمز يخضع حاليا لسيطرة كاملة من القوة البحرية للحرس الثوري”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال الثلاثاء، إن البحرية الأميركية قادرة على مرافقة ناقلات النفط عند مضيق هرمز “في حال الضرورة”.

ومع دخول الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران يومها الخامس، أبلغ مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المشرّعين خلال إفادات سرية أن عليهم توقّع “موجة ساحقة وأكبر من الضربات العسكرية ضد طهران في الأيام المقبلة”.

وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام من كارولاينا الجنوبية، أحد أبرز حلفاء ترامب، والذي كان يحثّه منذ أشهر على توجيه ضربات لإيران: “هذا النظام يحتضر.. كمية القوة النارية التي ستُوجَّه في اليومين المقبلين ستكون ساحقة”، وفق ما نقلت شبكة “أن بي سي”.