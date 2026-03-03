هاكابي : لا يمكننا إجلاء الأمريكيين في الوقت الحالي من إسرائيل

وطنا اليوم:أعلنت السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، تعذُّر قيامها بعمليات إجلاء للمواطنين الأمريكيين، أو تقديم مساعدة مباشرة لهم لمغادرة إسرائيل في الوقت الراهن؛ وذلك على خلفية التدهور المتسارع في الأوضاع الأمنية بجميع أنحاء المنطقة.

ودعا السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي المواطنين الأمريكيين الموجودين هناك بتجنب مغادرة إسرائيل عبر الأردن في الوقت الراهن نظرا لعدم انتظام الرحلات الجوية، وساعات العمل المحدودة لعبور معبر اللنبي/ جسر الملك حسين.

وأوضح السفير في بيان موجه إلى الأمريكيين في إسرائيل أن الخيارات المتاحة للمغادرة محدودة للغاية، معتبرا أن أفضل خيار حاليا يتمثل في استخدام حافلات تنظمها وزارة السياحة الإسرائيلية باتجاه طابا في مصر، ومن ثم السفر جوا من هناك أو التوجه إلى القاهرة للعودة إلى الولايات المتحدة.

وبين هاكابي أنه يمكن للراغبين بالعبور إلى الأردن التوجه بالحافلات إلى إيلات، ثم استكمال الرحلة بشكل مستقل عبر سيارة أجرة إلى معبر وادي عربة.

وشدد أن هذا المسار يتطلب ترتيبات فردية وقد يواجه تحديات لوجستية