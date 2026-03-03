عناوين الصحف الرياضية: سقوط ريال مدريد وحلم البارسا وعاصفة توتنهام

وطنا اليوم:اهتمت الصحف والمواقع الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، بعدة مواضيع أبرزها هزيمة ريال مدريد بملعبه أمام خيتافي بالدوري الإسباني، وإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وأتلتيكو مدريد.

كما اهتمت الصحف بتهديد لاعبي توتنهام بخفض رواتبهم في حال الهبوط من الدوري الانجليزي الممتاز، وأزمة مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ماركا

ركزت الصحيفة على هزيمة ريال مدريد أمام خيتافي في الدوري الإسباني وكتبت: “فشل آخر”

كما اهتمت بمباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وأتلتيكو مدريد وكتبت: “برشلونة يبحث عن معجزة”

ذا صن

اهتمت الصحيفة بإمكانية تخفيض رواتب لاعبي توتنهام في حال الهبوط لدوري الدرجة الأولى وكتبت: “يواجه لاعبو توتنهام المتعثرون تخفيضات هائلة في رواتبهم في حال هبوطهم إلى الدرجة الأدنى، وذلك بعد أن أدرج دانيال ليفي بنودًا في عقودهم”.

كما اهتمت بإصابة نجم مانشستر يونايتد الشاب الخطيرة وكتبت: “تم استبدال نجم مانشستر يونايتد، تشيدو أوبي، بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس خلال مباراة تشيلسي، وسط مخاوف من إصابته بارتجاج في المخ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على هزيمة ريال مدريد أمام خيتافي، واستفادة برشلونة وكتبت: “سقوط ريال مدريد، و4 نقاط فارق”.

كما اهتمت بمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وكتبت: “لنحلم” و “فليك : ممكنة وليست مستحيلة”.

ليكيب

اهتمت الصحيفة بالحرب على إيران وكتبت: “شهادات رياضيين”.

كما اهتمت بنجم كرة السلة الفرنسي فيكتور ويمبانياما وكتبت: “فيكتور ويمبانياما: أريد أن أجعل نانتير يكبر”.

الرياضية السعودية

اهتمت الصحيفة بمشكلة مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة وكتبت: “4 مقترحات على طاولة الآسيوي”.

كما اهتمت بكأس آسيا للأمم وكتبت: ” افتتاح ونهائي كأس آسيا في الرياض.. والقرعة 11 أبريل”