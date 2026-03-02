بنك القاهرة عمان
بتوجيهات ملكية.. العيسوي يطمئن على مواطن إثر إصابته بشظايا صاروخ

24 دقيقة ago
طنا اليوم – بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، اطمأن رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين على حالة المواطن عمر عبدالرحمن عبيدات، الذي يرقد في مستشفى الأميرة بسمة في منطقة زبدة بمحافظة اربد، إثر إصابته بشظايا صاروخ.

ونقل العيسوي للمصاب تمنيات جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بالشفاء العاجل، مؤكداً حرص جلالته على متابعة أوضاع المواطنين والاطمئنان على سلامتهم، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لهم.

من جهتهم، أعرب ذوو المصاب عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة، مثمّنين حرصه الدائم على أبناء شعبه في جميع الظروف.


