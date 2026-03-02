بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الهندي

29 دقيقة ago
الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الهندي

وطنا اليوم:تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، تم خلاله بحث التطورات الإقليمية الراهنة.
وأكد جلالته، خلال الاتصال، أهمية الوقف الفوري للتصعيد الخطير، وضرورة تكثيف الجهود الدولية لاحتواء الأزمة، مشددا على مواصلة الأردن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان أمنه وسلامة مواطنيه.
من جانبه، أدان رئيس الوزراء الهندي الهجمات على الأردن وأكد وقوف بلاده إلى جانب المملكة، مثمنا جهود الأردن في حماية المواطنين الهنود المقيمين فيه


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:02

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الطعاني والسفير الفلسطيني

19:54

زامير يتوعد حزب الله في لبنان بـ ضربة مدمرة وقاسية جدا

19:49

بتوجيهات ملكية.. العيسوي يطمئن على مواطن إثر إصابته بشظايا صاروخ

19:38

إحباط محاولة اختراق سيبراني لنظام صوامع القمح الأردنية

19:30

إغلاق الأجواء الأردنية أمام حركة الطائرات جزئيا حتى إشعار آخر

19:24

‏كيف سقطت هيبة ” قُمّ” وتحولت “الآيات” إلى فرائس؟

19:18

الغارات الإسرائيلية تتوسع في صور والجنوب وضاحية بيروت

19:12

ترامب: الموجة الكبرى لم تبدأ بعد في الحرب مع إيران

16:47

أسعار الغاز في أوروبا تقفز بنسبة 50%.. ومخاوف من شلل إمدادات هرمز

16:39

رئيس الوزراء يلتقي كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النيابية

15:55

قبرص تعلن إخلاء مطار بافوس ومنطقة قاعدة أكروتيري البريطانية

15:49

الحاج توفيق: مخزون المملكة الغذائي آمن ويغطي لأشهر عديدة

وفيات
آل السخن يشاطرون آل الشيخ وآل شحادة المصاب بوفاة الحاجة فخرية شحادةوفيات الأحد 1 – 3 – 2026وفيات الجمعة 27-2-2026عصري سميح القسوس في ذمة اللهوفيات الخميس 26-2-2026