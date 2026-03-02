بيان أردني أميركي خليجي يدين هجمات إيران العشوائية على دول المنطقة

وطنا اليوم:أدانت الأردن والولايات المتحدة والسعودية والبحرين والكويت وقطر والإمارات، الاثنين، هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة التي نفذتها إيران ضد أراضٍ ذات سيادة في المنطقة، مؤكدةً “حقها في الدفاع عن النفس في مواجهة هذه الهجمات”.

وأصدرت الدول السبع بياناً مشتركاً جاء فيه: “ندين بشدة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة العشوائية والمتهورة التي شنتها إيران على أراضٍ ذات سيادة في أنحاء المنطقة، بما في ذلك البحرين والعراق وإقليم كردستان العراق والأردن والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات”.

وأشار البيان إلى أن “هذه الضربات غير المبررة استهدفت أراضي ذات سيادة، وعرّضت السكان المدنيين للخطر، وألحقت أضراراً بالبنية التحتية المدنية”.

وذكر أن “تصرفات إيران تمثل تصعيداً خطيراً ينتهك سيادة عدة دول، ويهدد الاستقرار الإقليمي”، مضيفاً أن “استهداف المدنيين ودول غير منخرطة في الأعمال العدائية سلوك متهور ومزعزع للاستقرار”.

وأكدت الدول الموقعة على البيان، أنها “تقف صفاً واحداً دفاعاً عن مواطنيها وسيادتها وأراضيها، وتؤكد حقها في الدفاع عن النفس في مواجهة هذه الهجمات، كما أكدت التزامها بالأمن الإقليمي، مشيدة بالتعاون الفعال في مجال الدفاع الجوي والصاروخي الذي حال دون وقوع خسائر أكبر في الأرواح ودمار أوسع”.

وجاء هذا البيان بعد أن عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، الأحد، اجتماعه الاستثنائي الخمسين عبر الاتصال المرئي، لمناقشة الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت، والتي بدأت السبت.

وجاء في البيان الخليجي، أن “المجلس الوزاري تدارس الأضرار الكبيرة التي نتجت عن الهجمات الإيرانية الغادرة على هذه الدول، وما استهدفته من منشآت مدنية ومواقع خدمية ومناطق سكنية، وما سببته من أضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها، وترويع للآمنين من الأهالي والمقيمين، وناقش الإجراءات والخطوات اللازمة لتنسيق الجهود الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في المنطقة”.

وعبّر المجلس الوزاري عن “رفضه وإدانته بأشد العبارات لهذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دول مجلس التعاون بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، في انتهاك خطير لسيادة هذه الدول، ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مهما كانت الذرائع والمبررات، فضلاً عن أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية يشكل خرقاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني”.