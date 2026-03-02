بنك القاهرة عمان
110.1 دنانير سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية الاثنين

3 ساعات ago
110.1 دنانير سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية الاثنين

وطنا اليوم:بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الاثنين، عند 110.1 دنانير لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل105.1 دينار لجهة الشراء.
وبحسب النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيار 24 و 18 و14 على التوالي، عند125.6 دينارا و 97.7 دينارا و 76.2 دينارا على التوالي.


