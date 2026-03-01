بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

سفير جمهورية العراق لدى المملكة الأردنية الهاشمية يستقبل الرحالة الدكتور عبد السلام العجارمة

24 دقيقة ago
سفير جمهورية العراق لدى المملكة الأردنية الهاشمية يستقبل الرحالة الدكتور عبد السلام العجارمة

وطنا اليوم:استقبل سفير جمهورية العراق لدى المملكة الأردنية الهاشمية، عمر البرزنجي، الرحالة الأردني الدكتور عبدالسلام العجارمة، في مكتبه بمبنى السفارة يوم الخميس الموافق 2026/2/26، حيث جرى خلال اللقاء بحث طبيعة رحلته العالمية وأهدافها في تعزيز الحضور الثقافي والسياحي الأردني في مختلف دول العالم.

وأشاد السفير بالدور الذي يقوم به الدكتور العجارمة في مد جسور التواصل بين الشعوب، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات الفردية تعكس صورة مشرقة عن أبناء المنطقة، وتسهم في ترسيخ قيم المحبة والسلام وتعزيز العلاقات الثقافية بين الدول، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في رحلته.

ويُذكر أن الدكتور عبدالسلام العجارمة هو رحالة أردني يقود رحلة عالمية بسيارته الخاصة تحت عنوان “رحلة الوفاء”، يجوب خلالها عدداً كبيراً من دول العالم بهدف الترويج للأردن سياحياً وثقافياً، والتعريف بإرثه الحضاري ومعالمه التاريخية، إلى جانب نقل رسائل إيجابية تعكس الهوية الوطنية وروح الانتماء والتسامح.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:32

البنتاغون: مقتل ثلاثة جنود أميركيين في إطار العملية العسكرية ضد إيران

19:26

تكية سيدنا إبراهيم الخليل الأردن

19:25

الحــذاء (قـصــة قصـيــرة) لن ينسى ذلك اليوم

19:24

‏الاعتداء على الأردن وهذا الصمت المريب

19:19

الأمن العام: تعاملنا مع 101 بلاغ لحادث سقوط شظايا

19:08

وزير النقل: لا يوجد إغلاق للأجواء الأردنية أمام حركة الطيران المدني

17:42

استهداف إدارة الجامعة الاردنية مدبر وغير منطقي

17:00

الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن : عمالنا خلف القيادة وفي خندق الوطن

16:48

الملك ولاين يؤكدان ضرورة العمل المشترك لاستعادة التهدئة في الإقليم

16:43

الملك لستارمر: التطورات الإقليمية تتطلب تحركا فاعلا من المجتمع الدولي

16:18

4 وفيات و 90 إصابة جراء الهجمات الإيرانية على الكويت والإمارات

16:08

النائب مشوقة يسأل الحكومة عن المخدرات ومدى فاعلية الاستراتيجية الوطنية لمكافحتها

وفيات
وفيات الأحد 1 – 3 – 2026وفيات الجمعة 27-2-2026عصري سميح القسوس في ذمة اللهوفيات الخميس 26-2-2026وفيات الأربعاء 25-2-2026