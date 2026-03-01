سفير جمهورية العراق لدى المملكة الأردنية الهاشمية يستقبل الرحالة الدكتور عبد السلام العجارمة

وطنا اليوم:استقبل سفير جمهورية العراق لدى المملكة الأردنية الهاشمية، عمر البرزنجي، الرحالة الأردني الدكتور عبدالسلام العجارمة، في مكتبه بمبنى السفارة يوم الخميس الموافق 2026/2/26، حيث جرى خلال اللقاء بحث طبيعة رحلته العالمية وأهدافها في تعزيز الحضور الثقافي والسياحي الأردني في مختلف دول العالم.

وأشاد السفير بالدور الذي يقوم به الدكتور العجارمة في مد جسور التواصل بين الشعوب، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات الفردية تعكس صورة مشرقة عن أبناء المنطقة، وتسهم في ترسيخ قيم المحبة والسلام وتعزيز العلاقات الثقافية بين الدول، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في رحلته.

ويُذكر أن الدكتور عبدالسلام العجارمة هو رحالة أردني يقود رحلة عالمية بسيارته الخاصة تحت عنوان “رحلة الوفاء”، يجوب خلالها عدداً كبيراً من دول العالم بهدف الترويج للأردن سياحياً وثقافياً، والتعريف بإرثه الحضاري ومعالمه التاريخية، إلى جانب نقل رسائل إيجابية تعكس الهوية الوطنية وروح الانتماء والتسامح.