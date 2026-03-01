احتمال انسحاب إيران من مونديال 2026 يفتح الباب أمام الإمارات أو العراق

وطنا اليوم:تواجه إيران احتمال الانسحاب من نهائيات كأس العالم 2026 في ظل التصعيد العسكري المتصاعد مع الولايات المتحدة، وهو سيناريو قد يفتح الباب أمام إعادة توزيع أحد المقاعد الآسيوية، مع طرح اسمي الإمارات والعراق كبديلين محتملين في البطولة المقررة إقامتها صيفاً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأفاد موقع “سبورت ببل” الرياضي، بأن الاتحاد الإيراني لكرة القدم أقرّ بأن مشاركة المنتخب الوطني في المونديال أصبحت “غير مرجحة”، في أعقاب الضربات التي أعلنت واشنطن تنفيذها ضد إيران، ضمن ما وصفته بـ”عمليات قتالية كبرى”.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد سياسي وأمني متسارع، وضع مشاركة المنتخب الإيراني في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة موضع تساؤل.

وكانت إيران قد حجزت بطاقة التأهل إلى كأس العالم للمرة الرابعة توالياً في آذار/ مارس 2025، ومن المقرر أن تخوض ثلاث مباريات في دور المجموعات على الأراضي الأمريكية خلال يونيو المقبل؛ إذ تلتقي نيوزيلندا في 15 حزيران/ يونيو بلوس أنجلوس، ثم بلجيكا في 21 حزيران/ يونيو في المدينة ذاتها، قبل مواجهة مصر في 26 حزيران/ يونيو بمدينة سياتل.

وفي تصريح نقلته صحيفة “ماركا” الاسبانية، قال مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم: “مع ما حدث اليوم ومع ذلك الهجوم من الولايات المتحدة، من غير المرجح أن نذهب إلى كأس العالم، لكن القرار يعود إلى المسؤولين الرياضيين”. كما أعلن تعليق الدوري المحلي حتى إشعار آخر، في مؤشر إضافي على حجم التأثر بالأوضاع الراهنة.”

وفي حال انسحاب إيران رسمياً، تشير التقديرات إلى أن منتخب الإمارات سيكون المرشح الأبرز لشغل المقعد الشاغر، يليه منتخب العراق. غير أن العراق يستعد لخوض الملحق القاري أمام بوليفيا أو سورينام لاحقاً، ما قد يؤدي إلى إعادة ترتيب المقاعد، بحيث يشارك العراق مباشرة في المونديال، مقابل انتقال الإمارات إلى مباراة الملحق.

من جهته، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أنه يراقب المستجدات دون اتخاذ موقف نهائي حتى الآن. وقال الأمين العام ماتياس غرافستروم، وفق ما نقلته “ESPN” من المبكر التعليق بالتفصيل، لكننا سنواصل متابعة التطورات”، مشدداً على أن التركيز ينصب على تنظيم بطولة آمنة بمشاركة جميع المنتخبات المتأهلة.