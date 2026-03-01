بنك القاهرة عمان
التلفزيون الإيراني يعلن رسميا مقتل المرشد علي خامنئي

12 دقيقة ago
وطنا اليوم:أعلن التلفزيون الإيراني رسميا، فجر اليوم الأحد، مقتل المرشد علي خامنئي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكد في وقت سابق، مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي خلال الضربات العسكرية الإسرائيلية الأميركية على إيران.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، كتب ترامب على شبكته الاجتماعية تروث سوشيال،”المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قُتل في الضربات على الجمهورية الإسلامية”


