بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية

ساعتين ago
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية

وطنا اليوم –  تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة..بحثا خلاله التطورات في المنطقة والاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة.

وأعرب صاحب السمو الملكي ولي عهد السعودية عن استنكار المملكة للاعتداءات وتضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات ووضع جميع إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات.

من جانبه عبر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره وتقديره لموقف المملكة العربية السعودية الشقيقة وتضامنها الأخوي ودعمها دولة الإمارات.

وحذر سموهما من العواقب الوخيمة لاستمرار انتهاك سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي من خلال مثل هذه الاعتداءات..مشددين على أن هذه الأعمال تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة ويقوض استقرارها.

ودعا الجانبان إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية من أجل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
https://www.wam.ae/a/byyv24w


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:14

الملك وأمير دولة قطر يدينان الاعتداء على أراضي الأردن وقطر ودول عربية

20:57

تثبيت سعر الكاز وقرش زيادة على البنزين 90 والديزل

20:54

الملك والرئيس المصري يبحثان هاتفيا المستجدات الخطيرة في المنطقة

20:50

الملك يتلقى اتصالا من المستشار الألماني ويؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد في المنطقة

20:44

الأمن العام: تعاملنا مع 54 بلاغاً لسقوط شظايا ونتج عنها أضرار مادية دون أية إصابات

20:41

القوات المسلحة تعاملت هذا اليوم مع 49 من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي استهدفت الأراضي الأردنية

20:14

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يتفقد تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع “جذور” بالكرك

19:52

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الغرايبة وكورشلو

19:36

الشوبكي: الأردن أمام لحظة اختبار حقيقية

19:28

بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

18:46

الأردن يدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على السعودية

18:44

الملك ورئيس الوزراء العراقي يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد الإقليمي

وفيات
وفيات الجمعة 27-2-2026عصري سميح القسوس في ذمة اللهوفيات الخميس 26-2-2026وفيات الأربعاء 25-2-2026وفيات الثلاثاء 24-2-2026