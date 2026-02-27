بنك القاهرة عمان
سيارة تحمل علم إسرائيل تدهس عدة مواطنين في مصر

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:أظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي سيارة ملاكي طراز “جيب” ترفع علم إسرائيل تسير بسرعة جنونية في حي كرداسة بمحافظة الجيزة.
ويوثق الفيديو وقائع دهس السيارة لعدد من المارة ومحاولات الأهالي إيقافها وسط حالة من الغضب والفوضى بين المواطنين، فيما ألقت قوات الأمن المصري القبض على سائق السيارة.
وبحسب شهود عيان، تمكن الأهالي من محاصرة السائق وضبطه مبدئيا، وإيقاف السيارة التي كانت تحمل علم إسرائيل، قبل وصول قوات الأمن إلى محل الواقعة.
وأفادت مصادر صحفية بأن قائد السيارة المضبوط اسمه أحمد عادل، ويعمل مهندسا زراعيا.


