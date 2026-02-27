مقتل اردني اثر تعرضه لاعتداء باداة راضة على الراس

وطنا اليوم:قتل مواطن أردني مساء اليوم الخميس، إثر ضربه على رأسه بأداة راضة من قبل مجموعة من جنسية عربية، في منطقة سحاب بالعاصمة عمان، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر، إن مجموعة من الاشخاص من جنسية عربية اقدموا على ضرب مواطن بأداة راضة على رأسه بالقرب من دوار الشهيد في منطقة سحاب.

وأضاف، أنه تم إسعافه إلى المستشفى وما لبث ان فارق الحياة.

وأكد أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق في الحادثة، ويجري البحث عن المتورطين