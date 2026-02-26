خليفة النقشبندي.. المنشد أحمد العمري في المركز الثقافي الملكي الجمعة

وطنا اليوم:يُحيي المنشد الديني أحمد العمري، أمسية إنشادية، اليوم الخميس26/2/2026 ، عند الساعة العاشرة مساءً، في محافظة إربد، على مسرح مركز إربد الثقافي ،وغدا الجمعة 27/2/2026 يحيي أمسية انشادية في عمان بالمركز الثقافي الملكي ضمن فعاليات “اماسي رمضان ” والذي تنظمة وزارة الثقافة بالتعاون مع مهرجان جرش .

ويشدو العمري بعدد من القصائد والابتهالات والأناشيد الدينية في حب رسول الله.

المنشد أحمد العمري، صوليست دار الأوبرا المصرية، ومؤسس فرقة “صوت مصر” للإنشاد الديني، التي قدمت عروضًا على أكبر المسارح في مصر وخارجها، وأحيت احتفالات رئاسية رسمية بحضور كبار الشخصيات من مختلف دول العالم.

المنشد احمد العمر تعلم أصول الإنشاد على يد أحد أكبر المنشدين، واتجه إلى تقليد التتر الخاص بإذاعة القرآن الكريم، أصبح عضوا في فريق الإنشاد الديني في دار الأوبرا، وبعدها أصبح سوليست غناء فردي تواشيح وابتهالات دينية، حتى أصبح أحد أهم المنشدين في مصروالوطن العربي يمتلك حنجرة ذهبية وصوت قوي .

شارك المنشد أحمد العمرى، في حفل ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ31.

للاستماع للمنشد احمد العمري من خلال الرابط المرفق :

https://www.instagram.com/reel/DVOSAiqgi3H/?igsh=c3lneXY5aHF5YjBk