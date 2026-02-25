بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

المؤتمر والمعرض الدولي الأردني للمنظفات ينطلق في آيار 2026

ساعتين ago
المؤتمر والمعرض الدولي الأردني للمنظفات ينطلق في آيار 2026

الجغبير: 1000 مشارك في «DETEX 2026» من 5 قارات
الشاعر: 3 مسابقات نوعية تشمل الابداع العطري والابتكار والبحث

وطنا اليوم:أشار رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير الى ان المشاركة في المؤتمر والمعرض الدولي الأردني للمنظفات، الذي تنظمه غرفة صناعة عمان خلال الفترة 11 – 13/5/2026، تعتبر الأكبر من نوعها قياسا بالدورات الخمس السابقة، حيث سيشهد المعرض مشاركة 75 عارضاَ يمثلون اكثر من 200 شركة متخصصة في المواد الاولية و الالات و التكنولوجيا في صناعة المنظفات و مستحضرات التجميل من 30 دولة، فيما سيشارك بالمؤتمر حوالي 1000 مشارك من 41 دولة.

وأوضح الجغبير إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي استكمالا للنجاح الذي حققه المؤتمر في دورته السابقة، وضمن جهود الغرفة في دعم وتطوير قطاع الصناعات الكيميائية ومستحضرات التجميل التي تعتبر من أهم القطاعات الصناعية المتميزة في الاردن، حيث بلغ اجمالي صادرات قطاع الصناعات الكيماوية خلال العام الماضي 1.478 مليار دينار، بارتفاع نسبته 38% الأمر الذي يؤكد اهمية القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية، خصوصا وانه يمتلك فرصا تصديرية غير مستغلة تقدر بحوالي 1.8 مليار دينار، مضيفا أن الغرفة تأمل ان يسهم هذا المؤتمر في تحويل الأردن الى مركز اقليمي لصناعة المنظمات في المنطقة، مسابقة لافضل منتجات التنظيف.

من جهته بين رئيس اللجنة المشرفة على تنظيم المؤتمر محمد الشاعر، أن مؤتمر المنظفات سيتضمن 32 محاضرة حول اهم التطورات والابتكارات حول العالم بحضور 500 خبير من 40 دولة ، حيث حرصت الجهة المنظمة على استقطاب مجموعة من الخبراء والمتخصصين العالميين والاقليميين والمحليين في هذا المجال من شركات عالمية متخصصة في تصنيع المواد الأولية لهذه الصناعة مشيرا الى أن مثل هذه المؤتمرات والمعارض تسهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة من الشركات الكبيرة إلى الصغيرة.

واضاف الشاعر ان ما يميز هذا المؤتمر هو اطلاق مسابقات متميزة خاصة بمنتجات المنظفات تشمل جائزة الابداع العطري و يشارك فيها اكثر من 50 مشاركا من كبرى الشركات العالمية، جائزة الابتكار و يشارك فيها 12 شركة عالمية وجائزة البحث التطبيقي الاردني ويشارك فيها 45 باحثاً وطالبا من مختلف الجامعات الأردنية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:02

مجلس النواب يُقر 13 مادة بمشروع قانون عقود التأمين

15:49

قرار حاسم من برشلونة بشأن حمزة عبد الكريم

15:39

عطوفة مدير الأمن العام… بين صعود الأدراج وسقوط المسؤولية

15:22

الطاقة النيابية تعلن توصيات للنهوض بقطاع الطاقة وشرائح الكهرباء المخصصة للقطاع المنزلي

15:17

توجيه أمني غير معتاد.. إسرائيل تخشى مؤشر البيتزا

15:07

تحذيرات أسترالية من اضطرابات جوية ودعوات لمغادرة رعاياها في الشرق الأوسط

15:03

تطوير العقبه تنفذ حزمة من التحديثات لتطوير البنية التحتيه والانظمه التشغيليه

15:02

الفوسفات الأردنية تحقق نموًا قياسيًا وتستحوذ على ربع أرباح بورصة عمّان لعام 2025

14:59

جواز السفر الأردني يتقدم إلى المرتبة 81 عالميًا والعاشرة عربيًا

14:48

ضبط وإتلاف عصائر غير صالحة وإغلاق مخبز احترازيا غرب إربد

14:37

المومني: الحكومة لم ترحل مشكلة الضمان للأجيال القادمة

14:27

جامعة البترا تفوز بتمويل دولي لتحويل براءة اختراع أردنية إلى منتجات تجارية

وفيات
وفيات الأربعاء 25-2-2026وفيات الثلاثاء 24-2-2026وفيات الاثنين 23-2-2026وفيات الأحد 22-2-2026ثناء محمد يوسف رباطة “ام نورس” في ذمة الله