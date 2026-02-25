المؤتمر والمعرض الدولي الأردني للمنظفات ينطلق في آيار 2026

الجغبير: 1000 مشارك في «DETEX 2026» من 5 قارات

الشاعر: 3 مسابقات نوعية تشمل الابداع العطري والابتكار والبحث

وطنا اليوم:أشار رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير الى ان المشاركة في المؤتمر والمعرض الدولي الأردني للمنظفات، الذي تنظمه غرفة صناعة عمان خلال الفترة 11 – 13/5/2026، تعتبر الأكبر من نوعها قياسا بالدورات الخمس السابقة، حيث سيشهد المعرض مشاركة 75 عارضاَ يمثلون اكثر من 200 شركة متخصصة في المواد الاولية و الالات و التكنولوجيا في صناعة المنظفات و مستحضرات التجميل من 30 دولة، فيما سيشارك بالمؤتمر حوالي 1000 مشارك من 41 دولة.

وأوضح الجغبير إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي استكمالا للنجاح الذي حققه المؤتمر في دورته السابقة، وضمن جهود الغرفة في دعم وتطوير قطاع الصناعات الكيميائية ومستحضرات التجميل التي تعتبر من أهم القطاعات الصناعية المتميزة في الاردن، حيث بلغ اجمالي صادرات قطاع الصناعات الكيماوية خلال العام الماضي 1.478 مليار دينار، بارتفاع نسبته 38% الأمر الذي يؤكد اهمية القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية، خصوصا وانه يمتلك فرصا تصديرية غير مستغلة تقدر بحوالي 1.8 مليار دينار، مضيفا أن الغرفة تأمل ان يسهم هذا المؤتمر في تحويل الأردن الى مركز اقليمي لصناعة المنظمات في المنطقة، مسابقة لافضل منتجات التنظيف.

من جهته بين رئيس اللجنة المشرفة على تنظيم المؤتمر محمد الشاعر، أن مؤتمر المنظفات سيتضمن 32 محاضرة حول اهم التطورات والابتكارات حول العالم بحضور 500 خبير من 40 دولة ، حيث حرصت الجهة المنظمة على استقطاب مجموعة من الخبراء والمتخصصين العالميين والاقليميين والمحليين في هذا المجال من شركات عالمية متخصصة في تصنيع المواد الأولية لهذه الصناعة مشيرا الى أن مثل هذه المؤتمرات والمعارض تسهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة من الشركات الكبيرة إلى الصغيرة.

واضاف الشاعر ان ما يميز هذا المؤتمر هو اطلاق مسابقات متميزة خاصة بمنتجات المنظفات تشمل جائزة الابداع العطري و يشارك فيها اكثر من 50 مشاركا من كبرى الشركات العالمية، جائزة الابتكار و يشارك فيها 12 شركة عالمية وجائزة البحث التطبيقي الاردني ويشارك فيها 45 باحثاً وطالبا من مختلف الجامعات الأردنية.