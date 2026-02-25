كيف تضاعفت أموال الدون 4 مرات منذ ارتبـاطه بجورجينا

وطنا اليوم:سجلت ثروة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ارتفاعا غير مسبوق خلال العقد الماضي، لتصل في عام 2026 إلى نحو 1.4 مليار دولار، وفقا لما كشفت عنه مجلة “فوربس” العالمية.

وأوضح التقرير أن ثروة “الدون” تضاعفت أكثر من أربع مرات منذ ارتباطه بشريكته جورجينا رودريغيز في عام 2016؛ إذ لم تكن تتجاوز آنذاك 320 مليون دولار، مما يعكس تحولا جذريا في نمو إمبراطوريته المالية التي تمازج فيها النجاح الرياضي بالذكاء التجاري والانتشار الرقمي الواسع.

وتظهر الأرقام مسارا صاعدا للقيمة السوقية لرونالدو؛ فبعد أن بلغت ثروته 500 مليون دولار في عام 2020، وصلت إلى 800 مليون بعد انتقاله إلى نادي النصر السعودي في 2023، قبل أن يكسر حاجز المليار دولار في عام 2024.

ويعود هذا التضخم إلى سلسلة من عقود الاحتراف الكبرى مع أندية ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد، التي وضعت اللبنات الأولى لثروته، قبل أن تتعزز بقوة بعد انتقاله للمنطقة العربية.

ولم تعتمد الاستراتيجية المالية لرونالدو على الرواتب الرياضية فحسب، بل شملت استثمارات ذكية في قطاعات العقارات والفنادق الدولية، إضافة إلى إطلاق علامات تجارية في مجالات الموضة والعطور.

كما لعب حضوره الطاغي على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتخطى عدد متابعيه المليار، دورا محوريا في زيادة قيمته كوجه دعائي عالمي، مما ضمن له تدفقات مالية ضخمة بعيدا عن عقود الملاعب، ليتوج بذلك كأحد أغنى الرياضيين في التاري