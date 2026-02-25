بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

أمريكا تقدم خدمات جوازات السفر في مستوطنة بالضفة الغربية لأول مرة

ساعتين ago
أمريكا تقدم خدمات جوازات السفر في مستوطنة بالضفة الغربية لأول مرة

وطنا اليوم:قال مسؤولون أمريكيون، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستقدم خدمة إصدار جوازات السفر هذا الأسبوع في مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، وهذه المرة الأولى التي يقدم فيها مسؤولون قنصليون أمريكيون مثل هذه الخدمات للمستوطنين في الأراضي المحتلة.
وذكرت السفارة الأمريكية في القدس في منشور على منصة “إكس” أن الموظفين بالقنصلية الأمريكية سيقدمون خدمات جوازات السفر يوم الجمعة 27 فبراير/شباط الجاري في مستوطنة “إفرات”، التي تقع جنوب مدينة بيت لحم بالضفة، وتضم الكثير من المستوطنين الأمريكيين.
كما قالت إنها تعتزم تقديم خدمات مماثلة في مدينة رام الله بالضفة وفي مستوطنة “بيتار عيليت” بالقرب من بيت لحم.
وتقدم الولايات المتحدة الخدمات القنصلية بسفارتها بالقدس وفي مكتبها الفرعي في تل أبيب. ويقدر عدد المواطنين الأمريكيين الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية بعشرات الآلاف.

توسيع الاستيطان
ويدعو اليمين الإسرائيلي إلى ضمّ الضفة الغربية. ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو هذا الشهر على تدابير لتشديد السيطرة على الضفة الغربية، تسهل استيلاء المستوطنين على الأراضي الفلسطينية.
وتقع أجزاء كبيرة من الضفة الغربية تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، مع حكم ذاتي فلسطيني محدود في بعض المناطق التي تديرها السلطة الفلسطينية.
ويعيش أكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية التي يقطنها 3 ملايين فلسطيني. ومعظم المستوطنات عبارة عن بلدات صغيرة محاطة بأسوار وتخضع لحراسة جنود إسرائيليين.
ولم تتخذ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وهو من أشد المؤيدين لإسرائيل، أي إجراءات لوقف نشاط الاستيطان، الذي تقول جماعات حقوقية إنه ازداد منذ توليه منصبه العام الماضي.
وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي المتعلق بالاحتلال العسكري.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:45

إسرائيل تستعد للحرب.. تجهيز مستشفيات تحت الأرض في تل أبيب

11:39

التربية والتعليم تدعو الراغبين بالنقل الخارجي لتقديم طلباتهم إلكترونيا

11:31

كيف تضاعفت أموال الدون 4 مرات منذ ارتبـاطه بجورجينا

11:27

البنك الدولي: تقدم مرضٍ في تنفيذ مشروع الصندوق الأردني للريادة في مرحلته الثانية

10:59

ارتفاع أسعار الذهب محليا الأربعاء.. 105.20 دينار سعر غرام عيار 21

10:35

وفيات الأربعاء 25-2-2026

10:29

في ليالي رمضان.. مستوطنون يحرقون منازل ومركبات الفلسطينيين بالخليل

10:24

طمأنة واجبة… والضمان أمانة وطن

10:17

إلهان عمر ورشيدة طليب تصرخان في وجه ترامب كاذب وقاتل!

10:04

الضمان الاجتماعي يوضح حقيقة الرواتب العالية

09:58

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب مواد مخدرة بوسطة بالونات

09:56

وزير التربية للمعلمين في يومهم: أنتم أساس النهضة وصنّاع الأجيال

وفيات
وفيات الأربعاء 25-2-2026وفيات الثلاثاء 24-2-2026وفيات الاثنين 23-2-2026وفيات الأحد 22-2-2026ثناء محمد يوسف رباطة “ام نورس” في ذمة الله